Nach starken Spannungen im vergangenen Jahr haben die ostafrikanischen Staaten Somalia und Äthiopien die vollumfängliche Wiederaufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen vereinbart. Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed und Somalias Staatschef Hassan Sheikh Mohamoud hätten sich geeinigt, die bilateralen Beziehungen „wiederherzustellen und zu stärken“, teilten beide Regierungen am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung nach einem Besuch Hassans in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba mit.

Abiy und Hassan hätten bei ihrem Treffen bekräftigt, „dass die Stabilität der Region eine starke Zusammenarbeit zwischen den zwei Ländern braucht“, die auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt basiere, hieß es in der Mitteilung.

Themen ihres Gesprächs waren demnach unter anderem eine Ausweitung des bilateralen Handels und die Sicherheitskooperation beider Länder gegen „extremistische militante Gruppen“. Die somalische Regierung bekämpft seit mehr als 15 Jahren die radikale Shebab-Miliz, die zahlreiche Bombenanschläge und Angriffe in der Hauptstadt Mogadischu und anderen Landesteilen ausgeführt hat.

Die Beziehungen beider Länder waren Anfang des vergangenen Jahres in eine schwere Krise geraten, nachdem Äthiopien eine Vereinbarung mit der zu Somalia gehörenden autonomen Region Somaliland getroffen hatte, die Addis Abeba für 50 Jahre die Nutzung eines 20 Kilometer langen Küstenstreifens am Golf von Aden ermöglichen würde.

Türkiye übernahm Vermittlerrolle

Äthiopien hatte 1993 mit der Unabhängigkeit Eritreas den Zugang zum Meer verloren und will an der Küste unter anderem einen Marinestützpunkt und einen Handelshafen errichten. Wegen der Übereinkunft mit Somaliland wies die somalische Regierung den äthiopischen Botschafter im April aus, die zwei Länder brachen ihre diplomatischen Beziehungen ab.

Die Krise wurde dann aber im Dezember durch ein Abkommen zwischen Abiy und Hassan beendet, das vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan vermittelt worden war. Laut Erdogan soll dieses Abkommen Äthiopien einen Zugang zum Meer verschaffen – wie dieser Zugang aussehen soll und ob die Vereinbarung Äthiopiens mit Somaliland noch Bestand hat, ist jedoch unklar.

