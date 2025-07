Die neue AfD-Bundestagsfraktion hält an der Doppelspitze aus Alice Weidel und Tino Chrupalla fest. Bei der konstituierenden Sitzung der neuen, stark gewachsenen Fraktion am Dienstag in Berlin erhielt das Führungs-Duo 134 von 144 abgegebenen Stimmen - das entsprach einer Zustimmung von 93 Prozent. Es gab sieben Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.

Nach Angaben eines Fraktionssprechers beschloss die Fraktion auch, dass alle 152 am Sonntag gewählten Bundestagsabgeordneten der neuen Fraktion angehören sollen. Damit sind auch die umstrittenen AfD-Politiker Maximilian Krah und Matthias Helferich Mitglieder der neuen Fraktion.

Die Abgeordneten bestimmten auch fünf stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Erster Stellvertreter ist Sebastian Münzenmaier, der mit 90 Prozent gewählt wurde. Auf den weiteren Vizeposten folgen Beatrix von Storch (76,8 Prozent), Jörn König (90,8 Prozent), Markus Frohnmaier (81,2 Prozent) und Stefan Keuter, der sich in einer Kampfabstimmung mit 56 Prozent gegen zwei Mitbewerber durchsetzte.

Bei der Bundestagswahl am Sonntag hatte die AfD ihr Ergebnis im Vergleich zur Wahl von 2021 auf 20,8 Prozent verdoppelt. Der neuen Fraktion gehören 152 Abgeordnete an - die alte Fraktion war nur etwa halb so groß. Damit stellt die AfD im neu gewählten Bundestag die zweitgrößte Fraktion hinter der CDU/CSU.