Erdoğan lobt Fortschritte im Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien
In einem Telefonat mit Ilham Aliyev bekräftigte Erdoğan, dass Türkiye den Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien weiterhin mit allen nötigen Mitteln unterstützen werde.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan führte ein Telefongespräch mit dem Präsidenten von Aserbaidschan Ilham Aliyev. / Foto: AA
vor 15 Stunden

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat in einem Telefonat mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Aliyev die Fortschritte im Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien begrüßt. Bei dem Gespräch am Freitag, so teilte das türkische Kommunikationsdirektorat mit, wurden die bilateralen Beziehungen zwischen Türkiye und Aserbaidschan sowie regionale Fragen erörtert.

Erdoğan bezeichnete die jüngsten Entwicklungen als erfreulich und betonte, dass ein dauerhafter Frieden und ein stabiles Umfeld auch zur Sicherheit und Stabilität in der gesamten Region beitragen würden. Türkiye werde weiterhin die notwendige Unterstützung für dieses Ziel leisten.

Am selben Tag unterzeichneten Aliyev, der armenische Premierminister Nikol Paschinjan und US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus eine gemeinsame Erklärung. Das Abkommen sieht vor, die jahrzehntelangen Konflikte zwischen den südkaukasischen Nachbarn zu beenden, die Feindseligkeiten einzustellen, Verkehrswege wieder zu öffnen und die Beziehungen zu normalisieren. Armenien und Aserbaidschan hatten seit Ende der 1980er-Jahre mehrfach Krieg geführt, zuletzt 2020, als Aserbaidschan das Gebiet Karabach zurückeroberte.

QUELLE:TRT Deutsch
