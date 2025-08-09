Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat in einem Telefonat mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Aliyev die Fortschritte im Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien begrüßt. Bei dem Gespräch am Freitag, so teilte das türkische Kommunikationsdirektorat mit, wurden die bilateralen Beziehungen zwischen Türkiye und Aserbaidschan sowie regionale Fragen erörtert.

Erdoğan bezeichnete die jüngsten Entwicklungen als erfreulich und betonte, dass ein dauerhafter Frieden und ein stabiles Umfeld auch zur Sicherheit und Stabilität in der gesamten Region beitragen würden. Türkiye werde weiterhin die notwendige Unterstützung für dieses Ziel leisten.