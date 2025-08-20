TÜRKİYE
2 Min. Lesezeit
Turkish Airlines steigt bei spanischer Air Europa ein
Turkish Airlines baut ihr globales Netzwerk aus. Mit einer 300-Millionen-Euro-Investition öffnet die Fluggesellschaft die Tür zum lukrativen Geschäft in Lateinamerika.
Foto: Bakr ALKASEM/AFP
vor 8 Stunden

Turkish Airlines steigt bei der spanischen Fluggesellschaft Air Europa ein. Ein verbindliches Angebot für den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung sei angenommen worden, teilte das türkische Unternehmen am Dienstag mit. Damit stärkt die Airline ihre Position auf dem weltweiten Fluglinienmarkt.

Die Investition beläuft sich nach Angaben der Fluggesellschaft auf 300 Millionen Euro. „Der Prozess befindet sich nun in der Phase der Erstellung der Transaktionsdokumente sowie der Einleitung offizieller Abschlussverfahren“, teilte die Fluggesellschaft in einer Erklärung mit. 

Vor zwei Wochen hatte die Lufthansa ihre Pläne für einen Einstieg bei Air Europa aufgegeben. Auch Air France zog sich zurück.

Air Europa mit Sitz in Madrid, ein bedeutender Akteur im Transatlantikverkehr, verschafft Turkish Airlines besseren Zugang nach Lateinamerika – einem Markt mit wachsender Nachfrage. Die Airline, eine Tochtergesellschaft von Globalia, war auf der Suche nach internationalen Investoren, um ihre Finanzen zu stabilisieren und ihre Marktposition angesichts zunehmender Konkurrenz in Europa und Lateinamerika zu sichern.

Turkish Airlines betonte, die Beteiligung sei Teil ihrer Strategie, ihre globale Position zu stärken, neue Tourismusmärkte in Lateinamerika zu erschließen und den Passagier- sowie Frachtverkehr zwischen Spanien und Türkiye auszubauen.

Luftfahrtexperten sehen in dem Deal ein deutliches Signal für den Anspruch Türkiyes, sich als zentrales Drehkreuz zwischen Europa, Asien, Afrika und Lateinamerika zu positionieren. Der Istanbuler Flughafen, Hauptdrehkreuz der Airline, gehört bereits zu den verkehrsreichsten in Europa.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
