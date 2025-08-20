Turkish Airlines steigt bei der spanischen Fluggesellschaft Air Europa ein. Ein verbindliches Angebot für den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung sei angenommen worden, teilte das türkische Unternehmen am Dienstag mit. Damit stärkt die Airline ihre Position auf dem weltweiten Fluglinienmarkt.

Die Investition beläuft sich nach Angaben der Fluggesellschaft auf 300 Millionen Euro. „Der Prozess befindet sich nun in der Phase der Erstellung der Transaktionsdokumente sowie der Einleitung offizieller Abschlussverfahren“, teilte die Fluggesellschaft in einer Erklärung mit.

Vor zwei Wochen hatte die Lufthansa ihre Pläne für einen Einstieg bei Air Europa aufgegeben. Auch Air France zog sich zurück.