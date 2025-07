Laut den Auswertungen der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) ist „Mohammed“ der beliebteste Jungenname in Bremen und Berlin.

Knapp eine Million Einzelnamen hatte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) zur Ermittlung der beliebtesten Namen ausgewertet. Die Daten stammen von rund 700 Standesämtern und beziehen sich auf das Jahr 2019.

Laut GfdS gibt es für den begehrten Jungennamen zehn mögliche Schreibvarianten wie Muhammed, Mohammad, Muhammet, Mohamad, Mohammed, Muhamed, Muhammad, Muhamet oder Muhamad.

In Hessen belegt der Name Platz drei. Ein Jahr zuvor rangierte er in sechs Bundesländern unter den ersten zehn Lieblingsnamen.

„Mohammed“ schaffte es aber nicht in die bundesweite Liste der zehn häufigsten Namen. „Noah“, „Ben“ und „Paul“ sind die Favoriten bei den Jungen. Bei den Mädchen belegen „Hannah“, „Emma“ und „Mia“ die ersten drei Plätze.