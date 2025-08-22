Der spanische Oscar-Preisträger Javier Bardem hat die Invasion der israelischen Armee in Gaza mit den Nazis verglichen. „Die IDF (israelischen Verteidigungsstreitkräfte) sind Nazis“, schrieb Bardem am Donnerstag in einem Beitrag auf Instagram. Er warf der IDF vor, dieselbe Logik des Terrors und der Entmenschlichung anzuwenden.

Der Schauspieler veröffentlichte dazu ein Video, in dem ein israelischer Scharfschütze grundlos auf einen Palästinenser schießt. Bardem verglich die Szene mit dem von Ralph Fiennes in „Schindlers Liste“ gespielten KZ-Kommandanten Amon Göth: „Ein sadistischer SS-Offizier, der Gefangene von seinem Balkon aus allein zur Unterhaltung erschoss. Er verkörperte die Banalität des Bösen und die Straffreiheit der Grausamkeit innerhalb eines repressiven Militärapparats.“

Das von Bardem geteilte Video kursierte erstmals 2018 online. Es zeigt einen Angriff vom Dezember 2017, bei dem ein israelischer Scharfschütze einem Mann ins Bein schoss.

Es ist nicht das erste Mal, dass Bardem Israels Vernichtungskrieg in Gaza kritisiert. In der Vergangenheit hatte er bereits die israelische Regierung beschuldigt, im belagerten Gazastreifen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ zu begehen. Außerdem forderte er die internationale Gemeinschaft auf, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Laut einer am Donnerstag veröffentlichten gemeinsamen Untersuchung von The Guardian, +972 Magazine und Local Call sind fünf von sechs in Gaza getöteten Palästinensern Zivilisten.