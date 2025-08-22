Zahlreiche Mitarbeiter von Reuters werfen der Nachrichtenagentur bei der Berichterstattung über den Gaza-Krieg eine pro-israelische Voreingenommenheit vor. In einem Bericht der Investigativ-Gruppe „Declassified UK“ vom Donnerstag schildern sie ihre Auseinandersetzungen mit der Geschäftsleitung und sprechen von einer internen Studie und einem offenen Brief.

Hintergrund der Vorwürfe ist unter anderem die Ermordung des palästinensischen Journalisten Anas al-Sharif vor wenigen Wochen durch die israelische Armee im Gazastreifen. Reuters hatte zu dem Fall einen Bericht mit dem Titel „Israel tötet Al-Jazeera-Journalisten, den es als Hamas-Führer bezeichnet“ veröffentlicht. Die Nachrichtenagentur wählte diese Überschrift, obwohl al-Sharif früher für sie gearbeitet hatte – er war Teil eines Reuters-Teams, das 2024 den Pulitzer-Preis gewann.

Das löste im Internet eine Welle der Empörung aus, verstärkte aber auch die Besorgnis unter den einigen Mitarbeitern. Die einflussreiche Nachrichtenagentur, die 1851 in London gegründet wurde, erreicht heute täglich mehr als eine Milliarde Menschen.

Mehrere Reuters-Mitarbeiter haben daraufhin gegenüber „Declassified UK“ über das Arbeitsklima in der Agentur und die pro-israelische Voreingenommenheit von Redakteuren und Führungskräften des Unternehmens gesprochen. Um Repressalien zu vermeiden, sollen sie dabei um Anonymität gebeten haben.

So soll ein Redakteur, der bereits im August 2024 kündigte, seinem Kollegen in einer E-Mail geschrieben haben: „Durch die Berichterstattung über den sogenannten Israel-Hamas-Krieg habe ich erkannt, dass meine Werte nicht mit denen des Unternehmens übereinstimmen.“

Er habe einen Bericht und einen offenen Brief beigefügt, „den einige Kollegen und ich an die Geschäftsleitung geschickt haben, in der Hoffnung, dass Reuters grundlegende journalistische Prinzipien einhält, aber ich habe nun erkannt, dass die Führungsspitze sich wahrscheinlich nicht ändern wird, geschweige denn damit aufhören wird, Kritik aktiv zu unterdrücken“, heißt es demnach weiter in der E-mail.

Heather Carpenter, Kommunikationsdirektorin bei Reuters, bestritt gegenüber Declassified, dass das Unternehmen jemals diesen Brief erhalten habe.

Ein Insider erklärte jedoch gegenüber „Declassified UK“, dass einige Wochen nach dem 7. Oktober mehrere Reuters-Journalisten erkannt hätten, dass die Berichterstattung der Nachrichtenagentur über den Krieg in Gaza nicht objektiv gewesen sei. Als Reaktion darauf habe eine Gruppe von Journalisten „eine umfassende interne Untersuchung“ und Analysen zur Reuters-Berichterstattung durchgeführt.