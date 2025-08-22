Verteidigungsminister Israel Katz zufolge sind die Invasionspläne der israelischen Armee zur Besetzung von Gaza-Stadt genehmigt worden. Dies beinhalte auch die „Umquartierung“ der Anwohner der größten Stadt des Gazastreifens, sagte Katz nach Angaben seines Büros. Der Beschluss sei bereits am Donnerstag erfolgt, hieß es.

Israelische Medien hatten zuvor berichtet, dass Katz sowie Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Militärs am Donnerstag zu einer „Sicherheitsberatung“ zusammenkommen wollten, um die Invasionspläne zur Besetzung von Gaza-Stadt zu billigen.

„Die Tore der Hölle werden sich öffnen“