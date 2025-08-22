NAHOST
1 Min. Lesezeit
Israel Katz: Invasionspläne für Gaza-Stadt gebilligt
Israel will Gaza-Stadt stürmen und rund eine Million Zivilisten vertreiben. Verteidigungsminister Israel Katz bestätigt nun den Plan für eine großangelegte Invasion.
Israel Katz: Invasionspläne für Gaza-Stadt gebilligt
Foto: Hannes P Albert/dpa
vor 10 Stunden

Verteidigungsminister Israel Katz zufolge sind die Invasionspläne der israelischen Armee zur Besetzung von Gaza-Stadt genehmigt worden. Dies beinhalte auch die „Umquartierung“ der Anwohner der größten Stadt des Gazastreifens, sagte Katz nach Angaben seines Büros. Der Beschluss sei bereits am Donnerstag erfolgt, hieß es. 

Israelische Medien hatten zuvor berichtet, dass Katz sowie Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Militärs am Donnerstag zu einer „Sicherheitsberatung“ zusammenkommen wollten, um die Invasionspläne zur Besetzung von Gaza-Stadt zu billigen.

„Die Tore der Hölle werden sich öffnen“

Empfohlen

Katz kündigte intensive Angriffe für das Gebiet an. „Die Tore der Hölle werden sich bald über (...) der Hamas in Gaza öffnen – bis sie Israels Bedingungen (...) zustimmen“, drohte der Verteidigungsminister. Andernfalls werde Gaza-Stadt aussehen wie Rafah und Beit Hanun. Beide Orte wurden durch israelischen Bombenhagel großflächig zerstört.

Nach Medienberichten sieht der Plan eine Vertreibung in der Stadt vor, in der sich nach Schätzungen rund eine Million Menschen aufhalten. Es wird befürchtet, dass die israelische Invasion die ohnehin katastrophale Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen noch verschlimmern wird. 

Die Widerstandsorganisation Hamas hatte nach eigener Darstellung zuvor internationalen Vermittlern eine „positive Antwort“ auf einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt. 

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us