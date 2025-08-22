Verteidigungsminister Israel Katz zufolge sind die Invasionspläne der israelischen Armee zur Besetzung von Gaza-Stadt genehmigt worden. Dies beinhalte auch die „Umquartierung“ der Anwohner der größten Stadt des Gazastreifens, sagte Katz nach Angaben seines Büros. Der Beschluss sei bereits am Donnerstag erfolgt, hieß es.
Israelische Medien hatten zuvor berichtet, dass Katz sowie Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Militärs am Donnerstag zu einer „Sicherheitsberatung“ zusammenkommen wollten, um die Invasionspläne zur Besetzung von Gaza-Stadt zu billigen.
„Die Tore der Hölle werden sich öffnen“
Katz kündigte intensive Angriffe für das Gebiet an. „Die Tore der Hölle werden sich bald über (...) der Hamas in Gaza öffnen – bis sie Israels Bedingungen (...) zustimmen“, drohte der Verteidigungsminister. Andernfalls werde Gaza-Stadt aussehen wie Rafah und Beit Hanun. Beide Orte wurden durch israelischen Bombenhagel großflächig zerstört.
Nach Medienberichten sieht der Plan eine Vertreibung in der Stadt vor, in der sich nach Schätzungen rund eine Million Menschen aufhalten. Es wird befürchtet, dass die israelische Invasion die ohnehin katastrophale Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen noch verschlimmern wird.
Die Widerstandsorganisation Hamas hatte nach eigener Darstellung zuvor internationalen Vermittlern eine „positive Antwort“ auf einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt.