Mit einem emotionalen Statement hat sich Ex-Nationalspieler Ilkay Gündoğan nach dem Wechsel zu Galatasaray Istanbul von den Fans seines früheren Clubs Manchester City verabschiedet. Er könne nun für den Lieblingsclub seiner Kindheit spielen,„in einem Land, das mir so viel bedeutet“, erklärte der Mittelfeldspieler über die sozialen Medien.

Er werde bald 35 Jahre alt, schrieb der Ex-DFB-Kapitän. „Aber ich fühle mich immer noch sehr fit und glaube wirklich, dass ich weiterhin auf hohem Niveau für ein Champions-League-Team auflaufen kann.“