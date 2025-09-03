Mit einem emotionalen Statement hat sich Ex-Nationalspieler Ilkay Gündoğan nach dem Wechsel zu Galatasaray Istanbul von den Fans seines früheren Clubs Manchester City verabschiedet. Er könne nun für den Lieblingsclub seiner Kindheit spielen,„in einem Land, das mir so viel bedeutet“, erklärte der Mittelfeldspieler über die sozialen Medien.
Er werde bald 35 Jahre alt, schrieb der Ex-DFB-Kapitän. „Aber ich fühle mich immer noch sehr fit und glaube wirklich, dass ich weiterhin auf hohem Niveau für ein Champions-League-Team auflaufen kann.“
Gündoğan war am Dienstag ablösefrei zu Galatasaray gewechselt und hatte bei seinem neuen Arbeitgeber einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Auf seinen Social-Media-Kanälen hatte der gebürtige Gelsenkirchener mit türkischen Wurzeln ein Kinderbild von sich mit einem Gala-Cappy auf dem Kopf gepostet. Der Club hatte Live-Bilder von der Ankunft des 82-maligen Nationalspielers im Heimatland seiner Eltern veröffentlicht.
Gündoğan spielte insgesamt acht Jahre für City: von 2016 bis 2023 und nach einem kurzen Intermezzo beim FC Barcelona auch in der vergangenen Saison noch einmal. Er gewann mit dem Club unter anderem fünf Mal die englische Meisterschaft und 2023 die Champions League.