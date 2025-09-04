Die Frauen-Nationalmannschaft von Türkiye hat bei der Volleyball-Weltmeisterschaft in Bangkok Sportgeschichte geschrieben. Das Team setzte sich am Donnerstag im Viertelfinale gegen die USA mit 3:1 Sätzen (25:14, 22:25, 25:14, 25:23) durch und steht damit zum ersten Mal in einem WM-Halbfinale.

Am 6. September trifft die Mannschaft von Trainer Giovanni Guidetti auf Japan. Für Türkiye ist es der bislang größte Erfolg bei einer Weltmeisterschaft. Das beste Ergebnis datierte bisher aus dem Jahr 2010, als das Team Rang sechs belegte.