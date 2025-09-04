SPORT
Volleyball-WM: Türkiye erreicht erstmals das Halbfinale
Die türkische Frauen-Nationalmannschaft besiegt die USA und steht bei der Weltmeisterschaft in Thailand zum ersten Mal unter den besten Vier. Nächster Gegner ist Japan.
Volleyball-WM: Türkiye erreicht erstmals das Halbfinale/ Foto: AA
4. September 2025

Die Frauen-Nationalmannschaft von Türkiye hat bei der Volleyball-Weltmeisterschaft in Bangkok Sportgeschichte geschrieben. Das Team setzte sich am Donnerstag im Viertelfinale gegen die USA mit 3:1 Sätzen (25:14, 22:25, 25:14, 25:23) durch und steht damit zum ersten Mal in einem WM-Halbfinale.

Am 6. September trifft die Mannschaft von Trainer Giovanni Guidetti auf Japan. Für Türkiye ist es der bislang größte Erfolg bei einer Weltmeisterschaft. Das beste Ergebnis datierte bisher aus dem Jahr 2010, als das Team Rang sechs belegte.

In den darauffolgenden Turnieren reichte es nur für Plätze im Mittelfeld. Doch mit dem EM-Titel 2023 und der olympischen Silbermedaille 2024 in Paris hatte die Auswahl bereits ihre Ambitionen unterstrichen – und sich endgültig als feste Größe im internationalen Volleyball etabliert.

