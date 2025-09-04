Türkiye hat im fünften und letzten Spiel der Gruppe A der Basketball-Europameisterschaft 2025 Serbien mit 95:90 besiegt. Damit zieht das Team von Cheftrainer Ergin Ataman ungeschlagen als Gruppenerster ins Achtelfinale ein.

In der Vorrunde traf die türkische Nationalmannschaft auf Gastgeber Lettland, Portugal, Tschechien, Estland und Serbien. Sie gewann alle fünf Partien: 93:73 gegen Lettland, 92:78 gegen Tschechien, 95:54 gegen Portugal, 84:64 gegen Estland und schließlich 95:90 gegen den Mitfavoriten Serbien.