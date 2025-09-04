SPORT
Basketball-EM: Türkiye zieht mit fünf Siegen ins Achtelfinale ein
Die türkische Basketball-Nationalmannschaft bleibt bei der EM 2025 makellos: Mit 95:90 gegen Serbien sichert sich das Team den Gruppensieg.
Foto: Esra Bilgin/AA
4. September 2025

Türkiye hat im fünften und letzten Spiel der Gruppe A der Basketball-Europameisterschaft 2025 Serbien mit 95:90 besiegt. Damit zieht das Team von Cheftrainer Ergin Ataman ungeschlagen als Gruppenerster ins Achtelfinale ein.

In der Vorrunde traf die türkische Nationalmannschaft auf Gastgeber Lettland, Portugal, Tschechien, Estland und Serbien. Sie gewann alle fünf Partien: 93:73 gegen Lettland, 92:78 gegen Tschechien, 95:54 gegen Portugal, 84:64 gegen Estland und schließlich 95:90 gegen den Mitfavoriten Serbien.

Im Achtelfinale trifft das Team um Ataman auf Schweden, den Viertplatzierten der Gruppe B. Gespielt wird am Samstag in Riga. Serbien bekommt es mit Finnland zu tun.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
