Polen: Drohnen über Staatsgebiet abgeschossen
Erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat Warschau nach eigenen Angaben russische Drohnen über seinem Luftraum abgeschossen. Nach Angaben des polnischen Militärs stammen sie aus Russland.
Foto: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS
10. September 2025

Polen hat nach eigenen Angaben russische Drohnen über seinem Staatsgebiet abgeschossen, die aus der benachbarten Ukraine eingedrungen waren. „Bei dem heutigen Angriff der Russischen Föderation auf Ziele in der Ukraine wurde unser Luftraum wiederholt von Drohnen verletzt“, teilte das polnische Militärkommando in einer Erklärung am Mittwoch mit. Es seien Waffen eingesetzt worden, um die Drohnen zu neutralisieren. Es laufe eine Suche nach den abgeschossenen Drohnen. Die Bevölkerung in den Woiwodschaften Podlachien, Masowien und Lublin wurde aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Es ist das erste Mal seit Beginn des Ukraine-Krieges, dass Warschau im eigenen Luftraum gegen russische Flugkörper einschreitet.

Der US-Luftfahrtbehörde FAA zufolge wurden vier Flughäfen vorübergehend geschlossen, darunter der Chopin-Flughafen in Warschau und der Flughafen Rzeszow-Jasionka. Letzterer gilt als wichtiges Drehkreuz für Waffenlieferungen an die Ukraine. Eine offizielle Bestätigung der Schließungen durch die polnischen Behörden lag zunächst nicht vor. US-Außenminister Marco Rubio sei über die Berichte informiert worden, meldete der Sender CNN. Eine Stellungnahme des russischen Verteidigungsministeriums lag zunächst nicht vor.

Polen ist in erhöhter Alarmbereitschaft, seit im Jahr 2022 eine verirrte ukrainische Rakete in einem Dorf im Süden des Landes einschlug und zwei Menschen tötete. Dem Eindringen der Drohnen in den polnischen Luftraum gingen stundenlange russische Luftangriffe auf den Westen der Ukraine voraus. Die ukrainische Luftwaffe hatte zunächst ebenfalls über den Einflug russischer Drohnen nach Polen berichtet, diese Meldung jedoch später wieder zurückgezogen.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
