Zwölf Menschen tragen Gehirn-Chip von Musks Medizintechnikfirma
Mit Gedanken einen Computer bedienen? Musks Gehirnchip-Firma Neuralink soll das offenbar ermöglichen. Das Unternehmen darf seit 2024 Tests an Menschen durchführen.
Foto: Dado Ruvic/REUTERS (Illustration)
10. September 2025

Das Startup Neuralink von Elon Musk hat seinen Gehirn-Chip inzwischen bei weltweit zwölf Menschen eingesetzt. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag auf der Online-Plattform X mit. Im Juni hatte der Partner von Neuralink, das Barrow Neurological Institute, noch von sieben Menschen mit schweren Lähmungen gesprochen, die mit den Implantaten Computer und andere Geräte durch ihre Gedanken steuern. Insgesamt seien die Geräte bei den Patienten seit 2.000 Tagen im Einsatz und dabei über 15.000 Stunden genutzt worden.

Neuralink hatte 2024 mit Tests am Menschen begonnen, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA den Antrag des Unternehmens 2022 zunächst wegen Sicherheitsbedenken abgelehnt hatte. Neuralink hat sich auf die Entwicklung von Gehirnchips spezialisiert. Das Unternehmen ist Teil von Musks Firmenimperium, zu dem neben dem Elektroauto-Bauer TeslaTSLA.O auch die Weltraumfirma SpaceX gehört.

