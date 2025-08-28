Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wird nach chinesischen Angaben nächste Woche für eine seiner seltenen Auslandsreisen zu einer Militärparade nach Peking kommen. China und Nordkorea seien befreundete Nachbarn und Peking heiße Generalsekretär Kim herzlich willkommen, sagte Vize-Außenminister Hong Lei.

Die beiden Länder hätten gemeinsam im Zweiten Weltkrieg gekämpft, betonte Hong. China sei bereit, die Zusammenarbeit mit Nordkorea zu stärken und Frieden in der Region voranzutreiben. Die Militärparade soll an den 80. Jahrestag des Sieges über Japan im Zweiten Weltkrieg erinnern.

Kim verlässt Nordkorea fast nie

Auslandsreisen des nordkoreanischen Machthabers sind höchst selten. In den vergangenen sechs Jahren hat Kim Jong Un nur einmal die Landesgrenzen Nordkoreas verlassen, und zwar im September 2023 für ein Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das Treffen fand im Weltraumbahnhof Wostotschny in der östlichen Amur-Region statt, etwa 100 Kilometer von der Grenze zu China entfernt. Kims letzter China-Besuch fand im Januar 2019 statt: Damals traf er Xi Jinping zu Gesprächen in der Pekinger Großen Halle des Volkes.