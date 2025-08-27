WELT
2 Min. Lesezeit
Kiew nennt mögliche Treffpunkte für Gespräche mit Moskau
Noch ist offen, ob es zu einem direkten Gespräch zwischen Kremlchef Putin und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj kommen wird. Doch es gibt bereits Vorschläge für einen möglichen Verhandlungsort. Wird Türkiye erneut Gastgeber?
Kiew nennt mögliche Treffpunkte für Gespräche mit Moskau
Foto: Efrem Lukatsky/AP
27. August 2025

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat neben Türkiye auch die Golfstaaten und einige europäische Länder als Treffpunkt für mögliche Friedensverhandlungen mit Russland ins Spiel gebracht. Es werde noch in dieser Woche Gespräche mit Vertretern dieser Länder geben, die einen solchen Gipfel bei sich organisieren könnten, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. „Von unserer Seite wird alles maximal bereit sein, um diesen Krieg zu beenden“, versprach er. Es sei aber wichtig, weiterhin Druck auf Moskau auszuüben, um dem Kreml „die Verzögerungstaktik“ auszutreiben, forderte er.

Russland und die Ukraine haben im laufenden Jahr erstmals seit 2022 wieder direkte Verhandlungen miteinander geführt. Bei den Gesprächen in der türkischen Metropole Istanbul konnten zwar einige humanitäre Fragen wie der Austausch von Gefangenen und Gefallenen geklärt werden, von einer Friedenslösung sind aber beide Parteien weit entfernt.

Auch der von US-Präsident Donald Trump im August abgehaltene Doppelgipfel - zunächst mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska und dann mit Selenskyj und den europäischen Verbündeten in Washington - brachte keinen Durchbruch. Moskau fordert von Kiew weiterhin neben dem Verzicht auf die Nato auch den auf größere Gebiete für einen Frieden. Die Ukraine lehnt das mit Verweis auf die eigene Verfassung ab.

Empfohlen

Keine echten Fortschritte

Beide Seiten demonstrieren Dialogbereitschaft. Direkte Verhandlungen zwischen Putin und Selenskyj bremst der Kreml dabei mit der Begründung aus, dass diese Gespräche zuvor auf niederer Ebene mit konkreten Vereinbarungen vorbereitet werden müssten. Auch bei den nun von Selenskyj ins Spiel gebrachten Verhandlungsorten gibt es Differenzen. Die russische Führung hat bereits klargemacht, dass sie keine Gespräche in Europa akzeptiert, da diese Staaten in dem Konflikt nicht neutral seien.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us