Vertreter aus Damaskus und Washington werden am Dienstag in Jordanien Gespräche über einen Wiederaufbau in Syrien führen. Bei dem Treffen solle es um „die Lage in Syrien und Möglichkeiten zur Unterstützung des Wiederaufbaus des Landes“ gehen, teilte das jordanische Außenministerium am Sonntag mit. Ziel sei es, die „Sicherheit, Stabilität und Souveränität“ Syriens zu garantieren und die „Rechte aller Syrier“ zu wahren.

An dem Treffen sollen nach Angaben des Außenministeriums in Amman der syrische Außenminister Asaad al-Schaibani und der US-Sondergesandte für Syrien, Tom Barrack, teilnehmen.

Der US-Sondergesandte Barrack erklärte am Sonntag in Reaktion auf die Ankündigung aus Amman im Onlinedienst X, es gebe eine „gemeinsame Entschlossenheit“, auf eine Zukunft hinzuarbeiten, in der „Syrien und alle seine Bürger in Frieden, Sicherheit und Wohlstand leben können“.