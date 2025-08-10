Vertreter aus Damaskus und Washington werden am Dienstag in Jordanien Gespräche über einen Wiederaufbau in Syrien führen. Bei dem Treffen solle es um „die Lage in Syrien und Möglichkeiten zur Unterstützung des Wiederaufbaus des Landes“ gehen, teilte das jordanische Außenministerium am Sonntag mit. Ziel sei es, die „Sicherheit, Stabilität und Souveränität“ Syriens zu garantieren und die „Rechte aller Syrier“ zu wahren.
An dem Treffen sollen nach Angaben des Außenministeriums in Amman der syrische Außenminister Asaad al-Schaibani und der US-Sondergesandte für Syrien, Tom Barrack, teilnehmen.
Der US-Sondergesandte Barrack erklärte am Sonntag in Reaktion auf die Ankündigung aus Amman im Onlinedienst X, es gebe eine „gemeinsame Entschlossenheit“, auf eine Zukunft hinzuarbeiten, in der „Syrien und alle seine Bürger in Frieden, Sicherheit und Wohlstand leben können“.
Syrien ist von rund 14 Jahren Krieg gezeichnet. Der Bürgerkrieg in Syrien hatte 2011 begonnen, nachdem Machthaber Baschar al-Assad Proteste gegen die Regierung gewaltsam niederschlagen ließ. Die Hälfte der Bevölkerung des Landes wurde innerhalb Syriens oder ins Ausland vertrieben.
Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Baschar al-Assad, der unter der Führung der HTS-Miliz erfolgte, bemühen sich die neuen Machthaber in Syrien um Investitionen für den Wiederaufbau der Infrastruktur, die während des Bürgerkriegs zerstört wurde. Die Vereinten Nationen schätzen die Kosten für den Wiederaufbau auf umgerechnet mehr als 340 Milliarden Euro.
In den vergangenen Monaten waren bereits mehrere Vereinbarungen über Investitionen angekündigt worden. So unterzeichnete Saudi-Arabien im Juli umfangreiche Investitions- und Partnerschaftsabkommen im Wert von 5,5 Milliarden Euro mit Syrien. Die syrischen Behörden kündigten am Mittwoch zudem milliardenschwere Investitionen in Infrastruktur und Immobilienprojekte an.