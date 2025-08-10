NAHOST
Israelischer Luftangriff tötet vier Al-Jazeera-Korrespondenten in Gaza
Nur Minuten vor seinem Tod hatte der Journalist Anas al-Sharif noch über die zunehmende Intensität der israelischen Angriffe berichtet. Sein letzter Appell ging um die Welt.
Israel bestätigte, Al-Sharif bei dem Angriff getötet zu haben. / Foto: Al Jazeera / Other
10. August 2025

Israel hat am Sonntag in Gaza-Stadt zwei Korrespondenten des Senders Al Jazeera getötet, als ein israelischer Luftangriff ein Journalistenzelt nahe des Al-Schifa-Krankenhauses im Westen der Stadt traf. Bei dem Angriff kamen neben den Reportern Anas al-Sharif und Mohamed Qraiqea auch die Kameramänner Ibrahim Zaher und Mohammed Noufal ums Leben. Der Vorfall ereignete sich im Zuge der anhaltenden israelischen Bombardierungen des Gazastreifens, die nach Angaben von Al Jazeera mehrere Stunden lang andauerten.

Israel bestätigte den Tod eines der Journalisten, behauptete jedoch ohne Beweise, er sei Anführer einer Hamas-Zelle gewesen. Al-Sharif, der seit Beginn des israelischen Vernichtungskrieges die Offensive dokumentierte, berichtete nur wenige Minuten vor seinem Tod auf der Plattform X über die zunehmende Intensität der Angriffe in Gaza-Stadt. Kurz darauf verbreiteten Kollegen die Nachricht von seinem Tod, bevor Al Jazeera sie offiziell bestätigte.

In seinem posthum veröffentlichten Testament bat al-Sharif um Aufnahme unter die Märtyrer, Vergebung seiner Sünden und rief die arabische und muslimische Welt auf, Palästina nicht zu vergessen und für die Befreiung der Bevölkerung einzutreten. Der Angriff, bei dem auch fünf weitere Journalisten starben, erhöhte die Zahl der seit Ende 2023 im Gazastreifen getöteten Medienvertreter auf 237.

QUELLE:TRT Deutsch
