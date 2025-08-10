Israel hat am Sonntag in Gaza-Stadt zwei Korrespondenten des Senders Al Jazeera getötet, als ein israelischer Luftangriff ein Journalistenzelt nahe des Al-Schifa-Krankenhauses im Westen der Stadt traf. Bei dem Angriff kamen neben den Reportern Anas al-Sharif und Mohamed Qraiqea auch die Kameramänner Ibrahim Zaher und Mohammed Noufal ums Leben. Der Vorfall ereignete sich im Zuge der anhaltenden israelischen Bombardierungen des Gazastreifens, die nach Angaben von Al Jazeera mehrere Stunden lang andauerten.

Israel bestätigte den Tod eines der Journalisten, behauptete jedoch ohne Beweise, er sei Anführer einer Hamas-Zelle gewesen. Al-Sharif, der seit Beginn des israelischen Vernichtungskrieges die Offensive dokumentierte, berichtete nur wenige Minuten vor seinem Tod auf der Plattform X über die zunehmende Intensität der Angriffe in Gaza-Stadt. Kurz darauf verbreiteten Kollegen die Nachricht von seinem Tod, bevor Al Jazeera sie offiziell bestätigte.