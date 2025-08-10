Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu führt die Entscheidung der Bundesregierung für einen Teilstopp von Rüstungsexporten auf öffentlichen Druck durch Medienberichte über die Lage im Gazastreifen zurück. Er denke, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sei „ein guter Freund Israels“, sagte Netanjahu auf einer Pressekonferenz in Jerusalem. „Aber ich denke, hier gab er dem Druck falscher Fernsehberichte, dem internen Druck verschiedener Gruppen nach“, fügte er hinzu.

Merz widersprach solchen Einschätzungen. „Ich lasse mich von öffentlichem Druck nicht so sehr beeindrucken wie von meinem eigenen Bild, auch von den Beratungen im Kabinett, von den Beratungen auch mit unseren Fachleuten“, sagte der Kanzler in einem Interview der ARD-„Tagesthemen“.