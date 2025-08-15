WELT
Schweden: Zwei Menschen durch Schüsse nahe Moschee verletzt
In der schwedischen Stadt Örebro findet in einer Moschee das Freitagsgebet statt, plötzlich sind Schüsse zu hören. Zwei Personen werden verletzt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.
15. August 2025

In der schwedischen Stadt Örebro sind bei einem Schusswaffenvorfall in der Nähe einer Moschee am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Die Polizei leitete nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen versuchten Mordes ein. Zwei Menschen seien bei dem Vorfall verletzt worden, teilte die Polizei auf ihrer Website mit.

Aktuell suchten Polizeibeamte „den oder die Täter“, sagte Polizeisprecher Anders Dahlman der Nachrichtenagentur AFP. „Wir befragen Augenzeugen.“ Schwedische Medien berichteten, auf einen der Verletzten sei geschossen worden, als er gerade die Moschee verließ.

Im Februar hatte sich im rund 200 Kilometer westlich der Hauptstadt Stockholm gelegenen Örebro der schlimmste Schusswaffenangriff der schwedischen Geschichte ereignet. Damals drang ein 35-Jähriger in ein Bildungszentrum für Erwachsene ein und erschoss dort zehn Menschen. Im Anschluss richtete er die Waffe gegen sich selbst.

Schweden ringt seit Jahren mit kriminellen Gangs. Die diversen Bandenkonflikte in dem skandinavischen EU-Land führen immer wieder zu tödlichen Schüssen. 

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
