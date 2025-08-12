Wegen angeblich ausufernder Kriminalität in Washington setzt US-Präsident Donald Trump die Nationalgarde in der US-Hauptstadt ein. Die Polizei der Stadt solle unter Bundeskontrolle gestellt werden, sagte Trump. Zunächst sollten 800 Nationalgardisten zum Einsatz kommen, bei Bedarf wolle er noch mehr Einsatzkräfte mobilisieren.

Das Weiße Haus veröffentlichte ein entsprechendes Dekret, in dem die örtliche Polizei nun auf Anweisung von Justizministerin Pam Bondi handeln soll. Die Ministerin steht Trump nahe. Der US-Präsident stützte sein Dekret auf ein entsprechendes Gesetz, das im Notstand die Kontrolle der örtlichen Polizei auf ihn überträgt. Ziel der ganzen Aktion sei es, die öffentliche Sicherheit wiederherzustellen.

Die Nationalgarde ist eine militärische Reserveeinheit und Teil der US-Streitkräfte. Üblicherweise haben die Bundesstaaten die Kontrolle über die Nationalgarde. In nationalen Notfällen kann der US-Präsident das Kommando übernehmen. Die Nationalgarde kann etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen und Notfällen im Inneren eingesetzt werden. Insgesamt verfügen die USA früheren Angaben zufolge über mehr als 325.000 Nationalgardisten.

NBC News: Einsatz maximal 30 Tage ohne Kongresszustimmung

Nach Angaben des Senders NBC News darf der Präsident die Stadtpolizei für 48 Stunden unter Bundeskontrolle stellen, bevor er den Kongress informieren muss. Maximal 30 Tage lang darf er demnach das Sagen über die örtliche Polizei haben, bevor er die Zustimmung des Kongresses einholen muss.

Im Dekret wird ferner als Argument aufgeführt, dass es im Bundesdistrikt im Durchschnitt „eine der höchsten Raub- und Mordraten unter den Großstädten des Landes“ gebe. Ein Blick auf die Kriminalitätsstatistik der örtlichen Polizei zeigt unterdessen einen Rückgang der gemeldeten Delikte.

Polizei und Staatsanwaltschaft widersprechen Trumps Darstellung