US-Regierung genehmigt Waffenverkauf an Ukraine
In der Nacht wurden bei russischen Angriffen in der Ukraine mehr als 20 Menschen getötet. Nun will Washington Kiew mit weitreichenden Raketen unterstützen.
29. August 2025

Das US-Außenministerium hat den Verkauf von Waffen im Wert von rund 710 Millionen Euro an die Ukraine gebilligt. Dabei geht es um Raketen mit größerer Reichweite und die dazugehörige Ausrüstung, die Kiew angefragt hatte, wie die zuständige Behörde Defense Security Cooperation am Donnerstag (Ortszeit) in Washington mitteilte. Der Kongress sei darüber informiert worden - wie beim Verkauf solcher Rüstungsgüter ins Ausland üblich. Für den Waffenkauf bekommt die Ukraine den Angaben zufolge Finanzierungshilfe aus den USA, Dänemark, den Niederlanden und Norwegen.

Russland und die Ukraine befinden sich seit mehr als dreieinhalb Jahren im Krieg. Bei den russischen Luftangriffen mit Raketen und Drohnen seit Ende Juli wurden in der Nacht zu Donnerstag mindestens 23 Menschen getötet.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
