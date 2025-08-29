WELT
1 Min. Lesezeit
Selenskyj: Putins Angriff trifft die ganze Welt
Bei einem russischen Luftangriff auf Kiew sind mindestens 23 Menschen getötet worden. Präsident Selenskyj richtet ernste Worte auch an einen Verbündeten Moskaus.
Selenskyj: Putins Angriff trifft die ganze Welt
12.03.2025, Ukraine, Kiew: Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht während eines Briefings. / DPA
29. August 2025

Nach dem schweren russischen Luftangriff mit mehr als 20 Toten in Kiew hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Moskau jeglichen Friedenswillen abgesprochen. „Dieser Schlag zeigt ganz klar, dass sich die Ziele Russlands nicht geändert haben“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft in Kiew. 

„Russland greift derzeit alle Menschen auf der Welt an, die sich nach Frieden sehnen. Dies ist ein Schlag gegen die Ukraine. Dies ist ein Schlag gegen Europa“, sagte der ukrainische Staatschef. „Dies ist auch ein Schlag Russlands gegen Präsident Trump und andere globale Akteure.“

Kritik an der Haltung Chinas 

Empfohlen

Moskau mache mit solchen Angriffen auch befreundete Länder wie China oder Indien zu Komplizen. Selenskyj kritisierte vor allem die Führung in Peking, die trotz vieler Erklärungen nichts für ein Ende des Kriegs tue. „Leider lässt China Russland Krieg führen – so sieht es aus“, sagte er.

Nach dem nächtlichen Luftangriff, einem der schwersten in dreieinhalb Jahren Krieg, wurden in Kiew bis zum Abend 21 Tote gezählt. Der militärische Verwaltungschef der Hauptstadt, Tymur Tkatschenko sagte, dass in den Trümmern eines Wohnhauses vermutlich noch mehr Menschen verschüttet seien. Auch die EU-Vertretung in Kiew und das britische Kulturinstitut wurden beschädigt.


QUELLE:DPA
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us