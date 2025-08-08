NAHOST
2 Min. Lesezeit
Belgien verurteilt Israels Besetzungsplan für Gaza – Botschafterin einbestellt
Israels Plan zur Ausweitung der Invasion in Gaza löst weltweit Proteste aus. Belgien reagiert zunächst mit der Einbestellung der israelischen Botschafterin. Auch Saudi-Arabien verurteilt den Besetzungsplan in scharfen Worten.
Belgien verurteilt Israels Besetzungsplan für Gaza – Botschafterin einbestellt
Belgien verurteilt Israels Besetzungsplan für Gaza – Botschafterin einbestellt/ Foto: AFP
vor 8 Stunden

Nach dem Beschluss des israelischen Sicherheitskabinetts zur nochmaligen Ausweitung des Vernichtungskriegs im Gazastreifen hat Belgien die israelische Botschafterin in Brüssel einberufen. Klares Ziel dabei sei es, „unsere völlige Ablehnung dieser Entscheidung zum Ausdruck zu bringen“, erklärte der belgische Außenminister Maxime Prévot am Freitag im Onlinedienst X. Auch Saudi-Arabien lehnte den Plan, der auf die Kontrolle der Stadt Gaza abzielt, „nachdrücklich“ ab.

Das Außenministerium in Riad erklärte am Freitag bei X, dass es „die Entscheidung der israelischen Besatzungsbehörden, den Gazastreifen zu besetzen, auf das Schärfste und Nachdrücklichste verurteilt“. Riad verurteile zudem „kategorisch“ die „fortgesetzten Verbrechen des Aushungerns, die brutalen Praktiken und ethnischen Säuberungen gegen das brüderliche palästinensische Volk“.

Empfohlen

Das israelische Sicherheitskabinett hatte in der Nacht zum Freitag einen von Regierungschef Benjamin Netanjahu vorgelegten Plan zur „Besiegung“ der Widerstandsorganisation Hamas im Gazastreifen gebilligt. Der Plan sieht vor, dass die israelische Armee die Gaza-Stadt komplett besetzt, wie Netanjahus Büro mitteilte. Gleichzeitig soll humanitäre Hilfe an die Zivilbevölkerung außerhalb der Kampfgebiete geliefert werden.

Das Vorhaben löste innerhalb Israels wie international scharfe Kritik aus. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gab als Reaktion den teilweisen Stopp der deutschen Rüstungslieferungen an Israel bekannt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen rief die israelische Regierung auf, ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us