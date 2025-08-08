Nach dem Beschluss des israelischen Sicherheitskabinetts zur nochmaligen Ausweitung des Vernichtungskriegs im Gazastreifen hat Belgien die israelische Botschafterin in Brüssel einberufen. Klares Ziel dabei sei es, „unsere völlige Ablehnung dieser Entscheidung zum Ausdruck zu bringen“, erklärte der belgische Außenminister Maxime Prévot am Freitag im Onlinedienst X. Auch Saudi-Arabien lehnte den Plan, der auf die Kontrolle der Stadt Gaza abzielt, „nachdrücklich“ ab.

Das Außenministerium in Riad erklärte am Freitag bei X, dass es „die Entscheidung der israelischen Besatzungsbehörden, den Gazastreifen zu besetzen, auf das Schärfste und Nachdrücklichste verurteilt“. Riad verurteile zudem „kategorisch“ die „fortgesetzten Verbrechen des Aushungerns, die brutalen Praktiken und ethnischen Säuberungen gegen das brüderliche palästinensische Volk“.