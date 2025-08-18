Nachdem ein Mann nahe einer Moschee in Schweden durch Schüsse getötet und ein anderer schwer verletzt worden ist, ist eine Person festgenommen worden. Das berichtete der Rundfunksender SVT unter Berufung auf die zuständige Staatsanwaltschaft. Demnach wurde die Person in der Nacht zum Montag wegen Beihilfe zum Mord festgenommen.

Am Freitag fielen nahe einer Moschee im schwedischen Örebro kurz nach dem Freitagsgebet Schüsse. Zwei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren wurden in der Nähe des Parkplatzes der Moschee gefunden. Einer von ihnen starb im Krankenhaus.

Ermittler gehen von Bandengewalt aus