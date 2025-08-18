WELT
Festnahme nach tödlichen Schüssen vor Moschee in Schweden
Kurz nach dem Freitagsgebet fallen vor einer Moschee in Schweden Schüsse. Ein Mann wird getötet. Die Ermittler bringen die Tat mit Bandengewalt in Verbindung. Jetzt gibt es eine Festnahme.
Örebro, Schweden, 15.08.2025 / Foto: Fredrik Sandberg/TT NEWS AGENCY via AFP
18. August 2025

Nachdem ein Mann nahe einer Moschee in Schweden durch Schüsse getötet und ein anderer schwer verletzt worden ist, ist eine Person festgenommen worden. Das berichtete der Rundfunksender SVT unter Berufung auf die zuständige Staatsanwaltschaft. Demnach wurde die Person in der Nacht zum Montag wegen Beihilfe zum Mord festgenommen.

Am Freitag fielen nahe einer Moschee im schwedischen Örebro kurz nach dem Freitagsgebet Schüsse. Zwei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren wurden in der Nähe des Parkplatzes der Moschee gefunden. Einer von ihnen starb im Krankenhaus.

Ermittler gehen von Bandengewalt aus

Aktuell werde davon ausgegangen, dass die Schüsse mit einem kriminellen Netzwerk in Verbindung standen, teilte die Polizei mit. Schweden ringt seit Jahren mit kriminellen Gangs. Die Bandenkonflikte in dem skandinavischen Land führen immer wieder zu Toten und Verletzten durch Schüsse und Explosionen.

Es war nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass das etwa 200 Kilometer westlich von Stockholm gelegene Örebro wegen einer Schusstat in die Schlagzeilen geriet. Im Februar hatte ein 35-Jähriger an einer Schule in Örebro zehn Menschen sowie sich selbst getötet. In dem Fall geht die Polizei jedoch von einem Einzeltäter aus.

QUELLE:DPA
