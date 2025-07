St. Petersburg wurde als Austragungsort für sieben Spiele der EURO 2020 ausgewählt, das letzte davon findet am kommenden Freitag statt. Beim Match Finnland gegen Belgien am vergangenen Montag hatten sich Dutzende finnische Fans mit Corona angesteckt. In ganz Russland wurden am Samstag 619 Todesfälle gemeldet; die Behörden meldeten zudem 21.665 Neuinfektionen, so viele wie seit Januar nicht mehr.

Vor allem aufgrund der Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante waren die Corona-Infektionszahlen zuletzt wieder stark angestiegen. Die Bundesregierung hat Russland deshalb am Freitagabend als Virusvariantengebiet eingestuft: Ab Dienstag um Mitternacht gelten bei der Wiedereinreise nach Deutschland besonders strenge Regeln.

Von dem rapiden Anstieg der Infektionen besonders betroffen ist neben St. Petersburg auch die Hauptstadt Moskau. Bürgermeister Sergej Sobjanin rief am Samstag alle Einwohner eindringlich dazu auf, sich impfen zu lassen.

Die Pandemie lasse sich nur mit einer raschen, großangelegten Impfkampagne stoppen, betonte Sobjanin im Fernsehen. „Niemand hat eine andere Lösung gefunden“. Deshalb gebe es nur die Möglichkeit, sich impfen zu lassen oder einen erneuten Lockdown hinzunehmen. In Russland, das schon früh einen eigenen Impfstoff hatte, ist die Impfskepsis besonders verbreitet.