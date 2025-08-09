NAHOST
1 Min. Lesezeit
Mehrere Staaten warnen Israel vor Ausweitung von Militärinvasion in Gaza
Mehrere Staaten, darunter Deutschland, sehen in Israels geplanter Ausweitung der Militärinvasion im Gazastreifen das Risiko einer Verschärfung der Notlage. Sie fordern eine sofortige Waffenruhe und die Bereitstellung humanitärer Hilfe nach Gaza.
Foto: Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa
vor 9 Stunden

Mehrere Staaten, darunter Deutschland, haben in einer gemeinsamen Erklärung eine von Israel beschlossene Ausweitung der Militärinvasion im Gazastreifen entschieden abgelehnt. Dies würde „die katastrophale humanitäre Lage verschärfen, das Leben der Geiseln gefährden und die Gefahr einer massiven Vertreibung der Zivilbevölkerung weiter erhöhen“, hieß es am Samstag in der Erklärung, die von den Außenministern Deutschlands, Australiens, Italiens, Neuseelands und Großbritanniens unterzeichnet wurde. 

Die Unterzeichner warnten, dass der Einsatz eine Verletzung des humanitären Völkerrechts darstellen könnte. Sie forderten eine „sofortige und dauerhafte Waffenruhe, welche die Bereitstellung umfangreicher, sofortiger und ungehinderter humanitärer Hilfe ermöglicht“. Im Gazastreifen zeichne sich das Szenario einer Hungersnot ab. Die israelische Regierung müsse die internationalen Hilfsorganisationen ihre Arbeit machen lassen. Die Hamas riefen die Außenminister dazu auf, alle Gefangenen unverzüglich freizulassen.

Das israelische Sicherheitskabinett hatte in der Nacht auf Freitag die Entscheidung zur Ausweitung der Militärinvasion im Gazastreifen getroffen. Dem Beschluss zufolge soll die israelische Armee die Kontrolle über die Stadt Gaza übernehmen und zugleich humanitäre Hilfe an die Zivilbevölkerung außerhalb der angegriffenen Gebiete liefern, wie das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu mitteilte. Die Ankündigung hatte heftige Kritik bei vielen Verbündeten Israels ausgelöst. 


QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
