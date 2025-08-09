Der UN-Sicherheitsrat kommt am Sonntag zu einer Sitzung über die Pläne Israels zur Kontrollübernahme in der Stadt Gaza zusammen. Die seltene Wochenendsitzung soll um 16.00 Uhr (MESZ) stattfinden, wie AFP am Samstag aus Diplomatenkreisen erfuhr. Mehrere der 15 Mitgliedsstaaten des Sicherheitsrats hatten demnach die Einberufung beantragt. Zuvor hatte es geheißen, die Sitzung werde am Samstag um 21.00 Uhr (MESZ) abgehalten.

UN-Generalsekretär António Guterres kritisierte die Pläne der israelischen Regierung unterdessen scharf. Guterres sei „zutiefst alarmiert", erklärte ein Sprecher und fügte hinzu: „Diese Entscheidung bedeutet eine gefährliche Eskalation und birgt die Gefahr, dass sich die bereits katastrophalen Folgen für Millionen Palästinenser noch verschärfen."