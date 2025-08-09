NAHOST
UN-Sicherheitsrat berät am Sonntag zu Israels Gaza-Plänen
Mehrere Mitglieder des UN-Sicherheitsrats dringen auf eine Sondersitzung zu Israels Plänen im Gazastreifen. UN-Generalsekretär António Guterres sei „zutiefst alarmiert“ und warnt vor noch gravierenderen Folgen für die Palästinenser.
Foto: Kay Nietfeld/dpa
Der UN-Sicherheitsrat kommt am Sonntag zu einer Sitzung über die Pläne Israels zur Kontrollübernahme in der Stadt Gaza zusammen. Die seltene Wochenendsitzung soll um 16.00 Uhr (MESZ) stattfinden, wie AFP am Samstag aus Diplomatenkreisen erfuhr. Mehrere der 15 Mitgliedsstaaten des Sicherheitsrats hatten demnach die Einberufung beantragt. Zuvor hatte es geheißen, die Sitzung werde am Samstag um 21.00 Uhr (MESZ) abgehalten.

UN-Generalsekretär António Guterres kritisierte die Pläne der israelischen Regierung unterdessen scharf. Guterres sei „zutiefst alarmiert", erklärte ein Sprecher und fügte hinzu: „Diese Entscheidung bedeutet eine gefährliche Eskalation und birgt die Gefahr, dass sich die bereits katastrophalen Folgen für Millionen Palästinenser noch verschärfen."

Das israelische Sicherheitskabinett hatte in der Nacht zum Freitag einen Plan gebilligt, der die Einnahme der Stadt Gaza durch die israelische Armee vorsieht. Erklärtes Ziel ist der militärische Sieg über die Widerstandsorganisation Hamas. Vorgesehen ist nach den Angaben des Büros von Premierminister Benjamin Netanjahu zudem, dass humanitäre Hilfe an die Zivilbevölkerung außerhalb der angegriffenen Gebiete geliefert wird. 


QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
