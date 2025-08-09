TÜRKİYE
Erdoğan nennt Israels Kontrolle über Gaza „absolut inakzeptabel“
In einem Telefonat mit Mahmud Abbas hat Präsident Erdoğan die israelische Kontrolle über den Gazastreifen entschieden zurückgewiesen. Türkiye werde weiterhin an der Seite Palästinas stehen und sich für Frieden in der Region einsetzen.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. / Foto: AA
vor 15 Stunden

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat in einem Telefonat mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas Israels Entscheidung, die militärische Kontrolle über den Gazastreifen zu übernehmen, als „absolut inakzeptabel“ bezeichnet. Wie das türkische Kommunikationsdirektorat am Samstag mitteilte, sprachen beide Staatschefs über die israelischen Angriffe auf Gaza und die jüngsten Entwicklungen in der Region.

Erdoğan betonte dabei, dass Türkiye weiterhin an der Seite Palästinas stehe, und würdigte die Ankündigungen Frankreichs, Großbritanniens und Kanadas, eine Anerkennung Palästinas zu prüfen, als wertvoll. Er verwies zudem auf die zunehmende Kritik an Israel im Westen und unterstrich, dass Türkiye seine Bemühungen für Frieden in der Region fortsetzen werde.

