Bundestag beschließt Impfpflicht für Heime und Krankenhäuser

Beschäftigte in Einrichtungen der medizinischen Versorgung und Pflege müssen sich künftig an die Impfpflicht halten. Das dazugehörige Gesetz, das der Bundestag am Freitag beschlossen hat, ermöglicht zudem die Schließung von Clubs und Diskotheken.