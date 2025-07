Die Türkei hat am Freitag ihr erstes komplett im Inland produziertes Aufklärungsschiff eingeweiht. Die „TCG Ufuk“ ist das Ergebnis türkischer Ingenieursarbeit, wie Präsident Recep Tayyip Erdoğan bei der Einweihungszeremonie in der Istanbuler Marinewerft betonte.

Die Korvette „TCG Ufuk“ ist die neueste Ergänzung der türkischen Marine. Das Schiff kann sich 45 Tage lang ohne Unterbrechung unter schwierigen Wetter- und Seebedingungen fortbewegen.

„Türkei hat einen guten Start hingelegt“

Die Türkei gehöre zu den 10 Ländern der Welt, die über ausreichende Kapazitäten verfügen, um ein Kriegsschiff zu entwerfen, zu bauen und zu warten, sagte Erdoğan. Er fügte hinzu: „Die Türkei hat mit ihren wichtigen Fortschritten bei kritischen Projekten der Verteidigungsindustrie einen guten Start ins Jahr hingelegt.“

Erdoğan sagte, dass die Türkei dank des Fortschritts in der Verteidigungsindustrie „ein Spielmacher in der Region und ein Land, das die schmutzigen Spiele anderer Akteure stört“, geworden sei.

Türkische Rüstungsindustrie steht hoch im KursDie Zahl der Länder, die in der Türkei hergestellte Rüstungsgüter verwenden, nehme jedes Jahr zu. „Wir erwarten, dass unsere Exporte in den Bereichen Verteidigung und Luftfahrt bis zum Ende dieses Jahres vier Milliarden Dollar übersteigen werden“, kündigte der türkische Präsident an.

Bis vor kurzem habe die Türkei vertikale Trägersysteme für die Hauptbewaffnung der Fregatten importieren müssen. Doch nun verfüge das Land über einheimische Systeme, betonte Erdoğan.

So sollen insgesamt vier inländische Fregatten im Rahmen eines nationalen Programms mit türkischen Startsystemen für Luftabwehrraketen ausgestattet werden – darunter auch die derzeit im Bau befindliche „TCG Istanbul“.

Türkische Marine soll weiter verstärkt werden

Die türkische Marine soll in den nächsten zwei Jahren weiter verstärkt werden. Als nächstes soll die Ausschreibung für den Zerstörer des Typs TF-2000 beginnen. Nach Angaben des türkischen Präsidenten wird das geplante Amphibienschiff mit dem Namen „Anadolu“ zugleich als Träger für Hubschrauber und Drohnen dienen.

In Bezug auf die Bemühungen des Landes im Bereich der Raumfahrt sagte Präsident Erdoğan: „Unser Blick ist auf den Weltraum gerichtet. Wir arbeiten weiter an der Entwicklung von Trägersystemen und Satellitensystemen im Weltraum.“

