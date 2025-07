Das konsularische Callcenter des türkischen Außenministeriums ist als das beste Callcenter der Welt ausgezeichnet worden. Wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu (AA) am Freitag berichtete, erhielt die Dienstleitung den Preis vom Verband Contact Center World in der Kategorie „Öffentlicher Dienst“. Das konsularische Callcenter gilt als zentrale Anlaufstelle für Türkischstämmige, die außerhalb der Türkei leben und das Außenministerium kontaktieren wollen.

Demnach nahm das Callcenter seit der Einrichtung im Jahr 2005 etwa 7,5 Millionen Anrufe entgegen. Laut dem stellvertretenden Generaldirektor für Konsularische Angelegenheiten, Yavuz Kül, arbeiten dort 60 Personen als Ansprechpartner für die Fragen der türkischstämmigen Anrufer.

Das Personal biete seine Dienstleistung in den Sprachen Türkisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Flämisch, Italienisch, Russisch und Arabisch an. „Für unsere taubstummen Staatsangehörigen werden wir unsere Dienstleistung ab März auch in der internationalen Gebärdensprache anbieten“, erklärte Kül.

Callcenter in Zeiten von Krisen wichtige AnlaufstelleDas konsularische Callcenter spielt insbesondere vor dem Hintergrund internationaler Notlagen eine wichtige Rolle für Türkischstämmige weltweit. So seien im Zuge von Krisen in Libyen und dem Jemen insgesamt 9841 Anrufe aus diesen Ländern entgegengenommen worden. Auch aus anderen Regionen wie Afghanistan oder Äthiopien habe es eine Kontaktaufnahme mit dem Callcenter gegeben.

Laut AA liegen dabei manchen Anrufen kuriose Ursachen zugrunde. So sei das Callcenter etwa von einem türkischen Staatsangehörigen kontaktiert worden, der von einer Fledermaus gebissen worden sei. Nach Kontaktaufnahme des Callcenters mit dem nächsten türkischen Konsulat sei dem Betroffenen geholfen worden. Bei einem weiteren Fall habe sich ein Anrufer an das Callcenter gewendet, weil er sich auf einem Pariser Friedhof verirrt habe.