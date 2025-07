Der Religionspsychologe Michael Utsch von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen sieht bei der Klimaaktivisten-Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ Parallelen zu religiösen Sekten.

Utsch sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag), die Bewegung verwende „religiös aufgeladene Sprachbilder, um ihren Anliegen Aufmerksamkeit und Nachdruck zu verleihen“. Damit schüre sie „apokalyptische Endzeitängste, wenn die Rede von 'letzte Generation', 'Weltuntergang' oder 'Selbstaufopferung' ist“.

Der Religionspsychologe Utsch schränkte jedoch ein, dass die Bewegung derzeit vielfältig und nicht zentral gesteuert sei. In diesem Zusammenhang greife der Sektenvergleich nicht. Derzeit sei angesichts von radikalen und moderaten Strömungen der genaue Kurs der Bewegung noch nicht abzusehen.

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ hatten in den vergangenen Wochen bundesweit immer wieder Autobahnen und andere Hauptverkehrsadern blockiert, zuletzt am Montag Teile des Hamburger Hafens. Am Sonntag war ein „Ultimatum“ der Aktivisten an die Bundesregierung ausgelaufen. Darin hatte die Gruppe weitere Aktionen angekündigt, falls kein Zeitplan für ein „Essen-Retten-Gesetz“ vorgelegt werde.