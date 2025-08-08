Die geplante Offensive werde nicht nur das Leben israelischer Geiseln gefährden, sondern auch den Tod zahlreicher Soldaten verursachen, warnte Lapid auf der Plattform X. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lasse sich – so der Oppositionsführer – von seinen rechtsextremen Koalitionspartnern Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich vor sich hertreiben und ignoriere dabei die Warnungen der Armeeführung.

Ben-Gvir und Smotrich fordern offen die vollständige Besetzung des Gazastreifens und die Vertreibung der dort lebenden rund zwei Millionen Palästinenser.