Türkiye: Israels Politik gefährdet Syriens Einheit und Stabilität
Türkiye wirft Israel vor, Syrien ins Chaos zu treiben und so die Stabilität der Region zu gefährden. UN-Botschafter Ahmet Yıldız forderte im Sicherheitsrat die Aufhebung der Sanktionen und Unterstützung für die syrische Souveränität.
UN-Botschafter Ahmet Yıldız/ Foto: AA
21. August 2025

Der türkische UN-Botschafter Ahmet Yıldız hat Israel scharf kritisiert und erklärt, die Politik Tel Avivs verschärfe gezielt die Instabilität in Syrien und bedrohe die Sicherheit der gesamten Region. Vor dem UN-Sicherheitsrat forderte Yıldız die internationale Gemeinschaft auf, die verbliebenen Sanktionen gegen Damaskus endlich zu beenden und die Souveränität sowie die territoriale Einheit Syriens ohne Vorbehalte zu unterstützen.

„Syrien bleibt ein zentrales Thema auf der internationalen Agenda. Die neue Phase erfordert kontinuierliche Anstrengungen, um Frieden und Stabilität auf Grundlage der Souveränität, territorialen Integrität und nationalen Einheit zu sichern“, sagte Yıldız. Eine starke und handlungsfähige Regierung in Damaskus sei dafür unverzichtbar.

Mit Blick auf die jüngsten Unruhen in Sweida sprach der türkische Diplomat von der „destruktiven und destabilisierenden Natur“ israelischer Politik. Die Ereignisse zeigten, dass Handlungen, die Syriens Einheit und Stabilität bedrohen, nicht toleriert werden dürften.

Yıldız verwies zudem auf das Abkommen zwischen der syrischen Regierung und der von der Terrororganisation YPG dominierten SDF. Bislang seien jedoch keine glaubwürdigen Schritte erkennbar, die Spannungen abbauen oder zu Sicherheit beitragen könnten. Stattdessen versuche die SDF, Unsicherheit zu verlängern und mögliche Krisen auszunutzen, so Yıldız.

Seit dem Sturz von Baschar al-Assad im vergangenen Jahr intensiviert die neue syrische Führung unter Präsident Ahmad al-Sharaa ihre Sicherheitsbemühungen. Assad war im Dezember nach Russland geflohen, womit die jahrzehntelange Herrschaft der Baath-Partei endete.

QUELLE:TRT Deutsch
