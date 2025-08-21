Der türkische UN-Botschafter Ahmet Yıldız hat Israel scharf kritisiert und erklärt, die Politik Tel Avivs verschärfe gezielt die Instabilität in Syrien und bedrohe die Sicherheit der gesamten Region. Vor dem UN-Sicherheitsrat forderte Yıldız die internationale Gemeinschaft auf, die verbliebenen Sanktionen gegen Damaskus endlich zu beenden und die Souveränität sowie die territoriale Einheit Syriens ohne Vorbehalte zu unterstützen.

„Syrien bleibt ein zentrales Thema auf der internationalen Agenda. Die neue Phase erfordert kontinuierliche Anstrengungen, um Frieden und Stabilität auf Grundlage der Souveränität, territorialen Integrität und nationalen Einheit zu sichern“, sagte Yıldız. Eine starke und handlungsfähige Regierung in Damaskus sei dafür unverzichtbar.

Mit Blick auf die jüngsten Unruhen in Sweida sprach der türkische Diplomat von der „destruktiven und destabilisierenden Natur“ israelischer Politik. Die Ereignisse zeigten, dass Handlungen, die Syriens Einheit und Stabilität bedrohen, nicht toleriert werden dürften.