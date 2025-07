Eyüp Mermer verkauft in seinem 25 Quadratmeter großen Laden im historischen Basar in der Stadt Konya Musikkassetten. Seine Tausende von Kassetten geben Zeugnis von der türkischen Musikgeschichte. Mermer versucht, die Kassettenkultur am Leben zu erhalten, die mit dem Fortschreiten der technologischen Entwicklung vom Musikmarkt zu verschwinden begann, berichtet „Daily Sabah“.

In den 1990er Jahren entschied der Musikliebhaber sich für den Kassettenverkauf, nachdem er sich zuvor in verschiedenen Berufen wie der Hardwarebranche versucht hatte. Mermer begann sein Geschäft mit einem mobilen Verkaufsstand, den er 1976 gekauft hatte. Seine drei Kinder zog er mit dem Einkommen aus dem 1979 eröffneten Laden groß, wie er der Nachrichtenagentur Anadolu erzählte.

Er habe versucht, seinen Beruf vor der Zeit zu schützen: „Früher habe ich mit einem Fahrzeug in der Umgebung der Eski Garaj (Alte Garage) verkauft. Damals lief es sehr gut. Die Leute warteten schon auf mich, bevor ich mich mit meinem mobilen Verkaufsstand auf den Weg machte und zu dem Ort fuhr, an dem ich verkaufen wollte.“

In einer Nacht mehr als 600 Kassetten verkauft„Andere Verkäufer hatten nicht so viele Sorten“, ist Mermer stolz und fügt hinzu, dass er damals alle Bänder auf Lager hatte, die die Kunden wollten.

Heute verkauft er nicht mehr so viel wie früher. Passanten und Liebhaber besuchen seinen Laden zwar, und er betont, dass er seine Arbeit liebt. Doch früher liefen die Geschäfte einfach besser: „Ich werde nie vergessen, dass ich in einer Nacht mehr als 600 Kassetten verkauft habe“, erzählt Mermer.

Auch die Vielfalt der Kassetten habe seit der Einstellung ihrer Produktion abgenommen. In Mermers Geschäft lagern neben CDs fast 20.000 Kassetten. „Wir sind die letzten Kassettenverkäufer. Soweit ich weiß, gibt es nur noch drei Kassettenverkäufer in Konya“, sagt er. So lange er lebt, will er sein Geschäft weiter betreiben.

