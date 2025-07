Am Sonntagnachmittag griffen Anhänger der Terrororganisation PKK türkische Teilnehmer am Schluss eines Kinderfests am Basler Marktplatz an. Wie „20 Minuten” berichtet, machte die Gruppe junger Männer zwischen 20 und 25 Jahren die Handzeichen der PKK, hoben Absperrungen und warfen diese in Richtung der türkischen Familien.

Das Onlineportal zitiert einen Augenzeugen: „Sie provozierten und gingen auf Türken los.” Die Kinder des Augenzeugen, die ebenfalls vor Ort waren, begannen zu weinen und flehten ihn an, sich nicht einzumischen. Der Mann ist davon überzeugt, dass die Aktion der PKK-Sympathisanten im Vorfeld organisiert war. Es seien 30 bis 40 Anhänger am Basler Marktplatz gewesen, als er sich mit seinen Kindern von der Feier entfernte.

Von einer weiteren Augenzeugin hieß es gegenüber demselben Medium, dass sich kurz nach 17.30 Uhr mehrere Personen versammelt und dann auf die Teilnehmer des Kinderfests zugestürmt waren. Die Angreifer prügelten der Augenzeugin zufolge auch auf ältere Männer und Kinder ein. „Ein Verwandter von mir wurde angegriffen und verprügelt, seine Frau wurde mit einer Eisenstange beworfen”, so die Augenzeugin.

Auch ältere Menschen seien mit Stangen attackiert worden und teils mit Kopfverletzungen ins Spital gekommen. Einige der Angreifer seien vermummt gewesen.

Die Baseler Kantonspolizei bestätigte den Einsatz und die Tatsache, dass fünf Verletzte ins Spital gebracht wurden. Zu Festnahmen und weiteren Einzelheiten machte die Polizei zunächst jedoch keine Angaben.

Türkisches Außenministerium verurteilt den AngriffDas türkische Außenministerium meldete sich am Sonntagabend zu dem Angriff in Basel. Es verurteilte die Geschehnisse bei dem Kinderfest „aufs Schärfste“.

„Die Tatsache, dass eine Terrororganisation und ihre Sympathisanten so niedrig sind, dass sie ein Kinderfest im Herzen Europas ins Visier nehmen, zeigt der internationalen Öffentlichkeit wieder einmal das hässliche Gesicht der Terrororganisation“, so das Außenministerium in der Mitteilung. „Wir wünschen unseren Bürgern, die bei dem Angriff verletzt wurden, eine schnelle Genesung und erwarten, dass die Täter dieser abscheulichen Tat schnell vor Gericht gestellt werden und die Strafe erhalten, die sie verdienen.“

Die PKK wird von der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft. In der Schweiz liegt kein Verbot vor, doch der Bundesrat schränkt die Aktivitäten der Gruppe teilweise ein. Zudem werden einige Untergrundorganisationen vom Nachrichtendienst überwacht. In der Türkei wird die PKK für den Tod von etwa 40.000 Menschen verantwortlich gemacht.

