Das türkische Generalkonsulat in Hamburg hat den Startschuss gegeben für ein Ausbildungsprojekt in Kooperation mit der Deutschen Bahn (DB). Es richtet sich explizit an junge türkischstämmige Schulabsolventen. Wie die das Generalkonsulat am Dienstag bekanntgab, können sich Interessierte online für ein Beratungsgespräch registrieren.

Dem auf Türkisch verfassten Informationsblatt der DB zufolge werden Beschäftigungsmöglichkeiten in zahlreichen Bereichen angeboten.

„Es ist wichtig, dass unsere Gemeinde umfangreich von diesen Möglichkeiten profitiert und dass sich Interessierte für eine Beratung in türkischer Sprache zeitnah registrieren“, so das Generalkonsulat in einer Rundmail.

Mit Verweis auf die Angaben der DB informierte das Generalkonsulat, dass Ausbildungsmöglichkeiten für rund 50 Berufe angeboten werden. In 500 weiteren Berufen wird nach Angestellten gesucht. Der Konzern plant nach eigenen Angaben in den nächsten Jahren etwa 100.000 Neueinstellungen.