Beim landesweiten Protest-Tag in Frankreich mit rund 200.000 Teilnehmenden sind nach Angaben des Innenministeriums 540 Menschen festgenommen worden. 211 Festnahmen gab es laut den Zahlen mit Stand vom späten Mittwochabend in Paris. Gut 400 Menschen - davon 110 in Paris - befänden sich in Polizeigewahrsam, hieß es. Die Gewerkschaft CGT sprach von etwa 250.000 Menschen.

Nach Angaben des Innenministeriums wurden 23 Sicherheitskräfte leicht verletzt. Es habe Hunderte Brände auf öffentlichen Straßen gegeben und „Störungen der öffentlichen Ordnung“. Die Demonstrationen seien im Laufe des Tages größer geworden, zahlreiche radikale Aktivisten hätten sich beteiligt. Besonders angespannt sei die Lage in Paris und den Städten Nantes im Westen und Rennes und Nordwesten des Landes, wo es zu Angriffen auf Sicherheitskräfte gekommen sei.

Auf Videos waren Ausschreitungen zu sehen. Medien berichteten von mehreren Straßenblockaden sowie Blockaden an Oberschulen und bei Bus- und Straßenbahndepots.