Das Mevlana-Museum wird im Dezember 2022 eine Ausstellung über Rumis Kleidung eröffnen. Die Gewänder des Dichters und Sufi-Gelehrten Mevlana Celaleddin-i Rumi, die jahrelang in speziellen Kisten aufbewahrt worden waren, wurden vor Monaten für Konservierungsarbeiten hervorgeholt. Ein dreiköpfiges Team des Mevlana-Museums im türkischen Konya, wo Rumi auch seine letzte Ruhestätte gefunden hatte, flickt nun die Baumwoll- und Seidenkleider sorgfältig, wie „Daily Sabah“ berichtet.

Auch die Habseligkeiten seiner spirituellen Begleiter restauriertRumi war einer der Wegbereiter des universellen Sufismus, auch als Tasawwuf bekannt. Dabei handelt es sich um eine mystische Erscheinungsform des Islam. Rumis Poesie, die in einem einzigartigen literarischen Stil gehalten war, ist in viele Sprachen übersetzt worden und hat alle Kontinente erreicht. Aber auch über Rumis äußere Erscheinung weiß man heute mehr. Museumsdirektor Dr. Naci Bakırcı sagte: „Wir können schätzen, dass Rumi etwa 163 Zentimeter groß war und 60 Kilogramm wog.“

Mit Genehmigung des Ministeriums für Kultur und Tourismus wurde mit der Aufbereitung der Kleidung von Rumi begonnen. Während der Restaurierungsarbeiten werden auch die Kleider des großen Dichters Shams Tabrizi, der Rumis spiritueller Lehrer war, und des bekannten mystischen Theologen und Vaters von Rumi, Baha' al-Din, wieder instand gebracht. Nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten sollen die Kleider zum ersten Mal nach 800 Jahren wieder der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Museumsdirektor Bakırcı erklärte, dass 19 der 22 Kleidungsstücke in der Sammlung des Museums stark abgenutzt seien. Dass sie überhaupt wieder ausgestellt werden können, sei eine Sensation: „Die Sammlung des Museums kann als etwas ganz Besonderes bezeichnet werden. Das Konya-Derwisch-Kloster ist ein seltener Ort, der durch den Beschluss des Ministerrats nach der Schließung der Derwisch-Hütten und Zawiyas im Jahr 1925 im Zuge der Säkularisierung in ein Museum umgewandelt wurde.“ Seit Rumis Tod bis heute hätten reiche Gönner, Staatsmänner und Rumi-Anhänger diesem Ort sehr wertvolle Gegenstände geschenkt. Diese seien in der Derwisch-Loge gut aufbewahrt und konserviert worden, bis sie zum Teil der Ausstellungsgegenstände des Museums werden konnten.

In der Sammlung gibt es 22 Kleidungsstücke, die Rumi zugeschrieben werden. Es sind Hemden, Gewänder und andere Stoffmuster. Die Authentizität der Stoffe ist jedoch sehr umstritten. Gehörten sie wirklich Rumi? Wissenschaftler und Kunsthistoriker haben sich intensiv mit dieser Frage befasst, und es sind zu diesem Themenkomplex verschiedene Publikationen erschienen.

Derwisch-Orden verwendete jahrzehntelang Rumis KleidungJüngste Recherchen brachten nun interessante neue Erkenntnisse. So wurde einer der Wesire von Abdulhamid II. in den 1890er Jahren nach Konya verbannt. Aus seinen Memoiren, die kürzlich veröffentlicht wurden, geht hervor, dass in Rumis Loge eine seltene Frömmigkeit herrschte, die in keinem anderen Derwischorden zu finden war. Die Derwische trugen sogar die Kleidung von Rumi und beteten jeden Donnerstag vor dessen Grab, fügte er hinzu.

„Ein aus dem Jahr 1890 stammendes Derwisch-Inventar zeigt, dass diese Kleider Rumi, Shams, Rumis ältestem Sohn Sultan Walad und seinem Vater zugeschrieben wurden. Obwohl 16 von ihnen abgenutzt waren, wurden sie lange Zeit in der Derwisch-Hütte aufbewahrt, da sie Rumi gehörten. Diese Kleider waren verschlissen, da sie jahrzehntelang jede Woche getragen wurden“, sagte er.

Drei Restauratoren arbeiten im Museum an Rumis KleidungsstückenBakırcı fügte hinzu, dass 12 der 19 Kleidungsstücke bereits restauriert worden seien: „Wir haben drei Restauratoren, die derzeit in unserem Museum arbeiten. Sie sind Experten für Textilien und Weberei. Wir haben beschlossen, diese Kleider zu restaurieren, nachdem wir die erforderliche Genehmigung von unserem Ministerium erhalten hatten. Dann haben wir entschieden, an welchen Stellen die Stoffe behandelt werden sollten. Denn die Aufgabe des Museologen ist es, diese Kulturgüter auf eine gesündere Weise an künftige Generationen weiterzugeben.“

Fast alle der 19 Stoffe mussten restauriert werden. Einige von ihnen wurden mit kleinen Korrekturen wieder zum Leben erweckt; bei einigen von ihnen dauerte der Prozess fünf Monate. Bei einigen Kleidungsstücken dauerte die Restaurierung ein Jahr. Ohne die ursprüngliche Form der Stoffe zu beschädigen, wurde ihre Form analysiert und mit jener aus der Seldschukenzeit verglichen. Dabei wurden unter anderem die Einlagen und die Stoffarten bestimmt. Die Restauratoren reparieren diese Stoffe, indem sie sie färben, ohne das Wesen des Stoffes zu beschädigen und ohne Chemikalien zu verwenden.

Die Aufarbeitung der Kleidung bot einen neuen Einblick in die entsprechenden Sitten und Gebräuche der Sufis: „Wir kennen nur die weißen Gewänder der wirbelnden Derwische. Die Wappenröcke und Mäntel kannten wir jedoch nicht. Sie sind nicht so extravagant wie die Kaftane (Anm.: eine Variante der Gewänder).“

Der Sufismus ist eine mystische Dimension der religiösen Praxis innerhalb des Islam, die danach strebt, das ewige Glück durch die innere Erforschung Gottes und die Ablehnung des Materialismus zu erreichen. Die Praktiken, die mit Rumi ihren Höhepunkt erreichten, zielten auf eine Transzendenz ab, die über religiöse Doktrinen hinausgeht.

