Die israelische Regierung hat angekündigt, ihr offizielles Wirtschafts- und Handelsbüro in Türkiye wiederzueröffnen und einen Attaché zu entsenden. Außerdem soll es nach mehr als einem Jahrzehnt auch wieder eine gemeinsame Wirtschaftskonferenz geben. Dies kündigte das Außenministerium in Westjerusalem an, wie AA berichtete.

Erste gemeinsame Wirtschaftskonferenz seit mehr als einem Jahrzehnt geplant

Nach Angaben des Leiters der Außenhandelsabteilung des israelischen Wirtschaftsministeriums wird das Büro rund 1540 israelischen Unternehmen zugutekommen, die in den türkischen Markt exportieren. Israel erklärt, dass es sein Wirtschafts- und Handelsbüro in Türkiye nächsten Monat wiedereröffnen wird, da sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu verbessern beginnen.

„Die Wiedereröffnung des Büros des Wirtschaftsattachés spiegelt Israels Engagement für die Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen mit Türkiye wider“, sagte die israelische Wirtschaftsministerin Orna Barbivai am Mittwoch in einer Erklärung.

„Wir beabsichtigen, nach mehr als einem Jahrzehnt bald eine gemeinsame Wirtschaftskonferenz zwischen den beiden Ländern zu veranstalten“, fügte sie hinzu.

Türkiye als bedeutender Zielmarkt mit Ausweitungspotenzial

Ohad Cohen, der Leiter der Abteilung für Außenhandel im Wirtschaftsministerium, sagte, Türkiye sei „ein bedeutender Zielmarkt“ für den israelischen Außenhandel. „Die heutigen Exporte in die Türkei sind konzentriert und es gibt ein großes Potenzial für eine Ausweitung.

Das Potenzial liegt in der Zusammenarbeit zum Nutzen beider Länder“, so der Spitzenbeamte. Nach israelischen Angaben ist Türkiye der viertwichtigste Handelspartner für die israelische Wirtschaft. Im Jahr 1997 haben beide Länder ein Freihandelsabkommen unterzeichnet. Nach Jahren einer Eintrübung der bilateralen politischen Beziehungen streben beide Länder eine Normalisierung an.

