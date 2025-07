Die Menge des förderbaren Erdöls aus dem Çukurova-Feld in der türkischen Provinz Adana könnte bis zu acht Millionen Barrel betragen. Das teilte der türkische Energieminister Fatih Dönmez am Donnerstag während eines Besuchs des Feldes mit. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte dort am 28. Juni die Entdeckung von Ölreserven im Wert von einer Milliarde US-Dollar bekannt gegeben.

Da die Bohrungen auf den Feldern Çukurova-1 und Çukurova-2 mit einer Tiefe von 430 und 358 Metern nicht tief seien, würden sowohl die Investitions- als auch die Produktionskosten sehr niedrig sein, erklärte Dönmez.

Die durchschnittliche Tagesproduktion aus diesen Bohrungen könnte in der frühen Entwicklungsphase noch bei 100 bis 120 Barrel liegen, soll aber dann ansteigen. Prognosen gehen von einer Fördergesamtmenge von 7,5 bis 8 Millionen Barrel aus, was einem Wert von etwa einer Milliarde US-Dollar entspricht.

Angesichts dieses Ölfunds plane Türkiye weitere acht Bohrungen, um die Gesamtzahl der Bohrfelder in Çukurova bis Ende des Jahres auf zehn zu erhöhen.

Tägliche Ölproduktion fast verdoppeltDie Bohrungen seien Teil des Plans der türkischen Regierung, die Abhängigkeit von teuren Energieimporten zu verringern, so Dönmez.

Der Energieminister erinnerte daran, dass noch vor vier oder fünf Jahren die tägliche Ölproduktion des staatlichen Unternehmens für Bohrungen und Exploration – Türkiye Petrolleri (TPAO) – bei 37.000 Barrel lag. Inzwischen sei diese auf leicht über 60.000 Barrel angestiegen.

„Im gleichen Zeitraum haben wir unsere Gesamtreserven durch zusätzliche Entdeckungen um weitere 70 Millionen Barrel erhöht“, betonte der türkische Minister.