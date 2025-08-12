WELT
2 Min. Lesezeit
Wadephul: Gewalt darf keine Grenzen in Ukraine verschieben
Im Ringen um eine mögliche Friedenslösung im Ukraine-Krieg bringt US-Präsident Trump einen Gebietstausch ins Spiel. Deutschlands Außenminister Wadephul will davon nichts hören.
Wadephul: Gewalt darf keine Grenzen in Ukraine verschieben
Foto: Katharina Kausche/dpa
vor 17 Stunden

Nach Beratungen mit seinen EU-Kollegen hat Außenminister Johann Wadephul Spekulationen über mögliche Gebietsabtretungen der Ukraine für einen Frieden mit Russland eine Absage erteilt. Gewalt darf keine Grenzen verschieben, schrieb der CDU-Politiker am Abend auf X. Deutschland unterstütze das Ziel von US-Präsident Donald Trump, den Ukraine-Krieg zu beenden. Ergebnis müsse ein gerechter und dauerhafter Friede sein.

Am Freitag wollen Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska über eine mögliche Friedenslösung in dem seit rund dreieinhalb Jahren dauernden Ukraine-Krieg verhandeln. Trump sprach in diesem Kontext von einem möglichen Gebietstausch zwischen der Ukraine und Russland. Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen strikt ab.

Empfohlen

Mit Blick auf eine mögliche Friedenslösung sagte Wadephul im ZDF-heute journal, die Ukraine wisse, dass die Verhandlungen schwierig würden. Sie werden möglicherweise auch Verzichte gewärtigen müssen. Aber das ist später zu entscheiden. Heute geht es darum, faire Bedingungen für diese Verhandlungen zu schaffen und die sollten da beginnen, wo jetzt die Linien sind.

Europa habe klare Vorstellungen, die sich mit denen der Ukraine sehr, sehr weitgehend deckten. Es gehe um die europäische Sicherheit. Wir werden nicht zulassen, dass über die Köpfe der Europäer hinweg hier entschieden wird. Die Frage sei, ob Putin ernsthaft bereit sei, zu verhandeln. Das wird man am Freitag sehen und er muss damit rechnen: Der Westen steht geschlossen hinter der Ukraine, bekräftigte der Außenminister.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us