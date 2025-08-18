Mit einem landesweiten Streik haben am Sonntag tausende Israelis eine Einigung mit der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas gefordert, damit die im Gazastreifen verbliebenen Gefangenen freigelassen werden. Sie riefen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dazu auf, durch eine Einigung den Vernichtungskrieg im Gazastreifen zu beenden. Im ganzen Land blockierten Demonstranten Straßen und Autobahnen, darunter die Hauptverbindung zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Bei Kundgebungen schwenkten sie israelische Flaggen und hielten Fotos von gefangenen Angehörigen in die Höhe. Die israelische Polizei teilte mit, bis zum Nachmittag seien 38 Demonstranten festgenommen worden. Einige Protestierende hätten sich Rangeleien mit Polizisten geliefert.

Netanjahu wies die Forderungen zurück. Wer ein Ende des Krieges fordere, ohne die „Hamas zu besiegen“, verzögere die Freilassung der Gefangenen in Gaza, behauptete er in der Kabinettssitzung. Der Ministerpräsident bekräftigte die Absicht, Gaza-Stadt im zentralen Gazastreifen einzunehmen. Dieser Plan löste weltweite Empörung aus. Auch viele Betroffene in Israel befürchten, eine Ausweitung der Militärinvasion könne das Leben der noch gefangenen Angehörigen gefährden.

Einige Unternehmen und private Einrichtungen hatten zuvor angekündigt, ihren Mitarbeitern die Teilnahme an dem Streik zu ermöglichen. Zu diesem hatten die Familien der Gefangenen aufgerufen. Der Sonntag ist in Israel ein normaler Arbeitstag. Dennoch schlossen einige Geschäfte, viele andere blieben jedoch geöffnet. Die Schulen waren wegen der Sommerferien nicht betroffen.