SPORT
1 Min. Lesezeit
Türkiye wird Vizeweltmeister bei Volleyball-WM der Frauen
Die türkische Frauen-Nationalmannschaft hat bei der Volleyball-WM in Bangkok die Silbermedaille erkämpft. Türkiye unterlag Italien knapp mit 2:3 und feierte dennoch einen historischen Erfolg.
Türkiye wird Vizeweltmeister bei Volleyball-WM der Frauen
Türkiye wird Vizeweltmeister bei Volleyball-WM der Frauen/ Foto: AA
7. September 2025

Die türkische Frauen-Nationalmannschaft hat bei der Volleyball-Weltmeisterschaft in Bangkok die Silbermedaille gewonnen. Im ersten WM-Finale seiner Geschichte unterlag Türkiye am Sonntag Italien knapp mit 2:3 Sätzen.

Die Italienerinnen sicherten sich mit dem Sieg ihren zweiten Weltmeistertitel. Angeführt von Paola Egonu, die 22 Punkte erzielte, gewann Italien mit 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8).

Empfohlen

Für Türkiye war Melissa Vargas mit 33 Punkten die erfolgreichste Spielerin. 

Im Spiel um Platz drei setzte sich Brasilien gegen Japan mit 3:2 (25:12, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16) durch und holte die Bronzemedaille.

QUELLE:TRT Deutsch
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us