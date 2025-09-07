Die türkische Frauen-Nationalmannschaft hat bei der Volleyball-Weltmeisterschaft in Bangkok die Silbermedaille gewonnen. Im ersten WM-Finale seiner Geschichte unterlag Türkiye am Sonntag Italien knapp mit 2:3 Sätzen.

Die Italienerinnen sicherten sich mit dem Sieg ihren zweiten Weltmeistertitel. Angeführt von Paola Egonu, die 22 Punkte erzielte, gewann Italien mit 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8).