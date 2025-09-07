7. September 2025
Die türkische Frauen-Nationalmannschaft hat bei der Volleyball-Weltmeisterschaft in Bangkok die Silbermedaille gewonnen. Im ersten WM-Finale seiner Geschichte unterlag Türkiye am Sonntag Italien knapp mit 2:3 Sätzen.
Die Italienerinnen sicherten sich mit dem Sieg ihren zweiten Weltmeistertitel. Angeführt von Paola Egonu, die 22 Punkte erzielte, gewann Italien mit 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8).
Für Türkiye war Melissa Vargas mit 33 Punkten die erfolgreichste Spielerin.
Im Spiel um Platz drei setzte sich Brasilien gegen Japan mit 3:2 (25:12, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16) durch und holte die Bronzemedaille.
