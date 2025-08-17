NAHOST
1 Min. Lesezeit
Gaza: 39 Tote bei israelischen Angriffen
Die brutale Invasion der israelischen Armee in Gaza ist in vollem Gange. Erneut hat Israel Dutzende Menschen in dem abgeriegelten Küstenstreifen getötet. In Gaza-Stadt soll der Bezirk Zeitoun seit einer Woche heftigem Beschuss ausgesetzt sein.
Gaza: 39 Tote bei israelischen Angriffen
Gaza, 16.06.2025 / Foto: Abed Rahim Khatib/AA
17. August 2025

Bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen sind nach Angaben der Zivilschutzbehörde in Gaza am Samstag mindestens 39 Menschen getötet worden. Unter den Toten seien auch mehrere Kinder, sagte Sprecher Mahmud Bassal. In der Stadt Gaza sei der Stadtteil Zeitoun seit einer Woche heftigem Beschuss der israelischen Armee ausgesetzt. „Wir schätzen, dass mehr als 50.000 Menschen sich noch in Zeitoun befinden, die meisten ohne Wasser und Nahrungsmittel“, sagte Bassal.

Derweil zog die israelische Armee die Zahl der Todesopfer in Zweifel. „Die Institutionen im Gazastreifen werden von der Hamas kontrolliert und geführt und unterliegen deswegen ihrer Agenda“, behauptete die Armee. So würden auch „Todesfälle ohne Zusammenhang zum Konflikt“ als Opfer israelischer Angriffe dargestellt, außerdem werde nicht zwischen „Zivilisten und Terroristen“ unterschieden, hieß es weiter. 

Empfohlen

Jedoch haben vergangene Konflikte in Gaza gezeigt, dass die Zahlen aus Gaza als verlässliche Referenz verwendet werden können. Auch die Vereinten Nationen stufen die Zahlen als belastbar ein.

Israel führt seit Oktober 2023 einen Vernichtungskrieg in Gaza, der von Experten und Menschenrechtsorganisationen als Völkermord eingestuft wird. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden in Gaza bislang mehr als 61.890 Menschen getötet, die meisten davon Frauen und Minderjährige. Demnach wurden mindestens 155.660 Menschen verletzt.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us