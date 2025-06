Vor dem Hintergrund des US-Eingreifens in den Konflikt zwischen dem Iran und Israel trifft der iranische Außenminister Abbas Araghtschi am Montag in Moskau den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Gesprächen. Der iranische Chefdiplomat will mit Putin „ernsthafte Rücksprache“ halten. Demnach plante Moskau, gemeinsam mit Peking eine Resolution zur Beendigung der Gefechte im UN-Sicherheitsrat einzubringen. Araghtschi will nun mit Putin über das weitere Vorgehen sprechen.

Die USA bombardierten in der Nacht zum Sonntag drei zentrale Atomanlagen im Iran. US-Präsident Donald Trump sprach von einem „spektakulären militärischen Erfolg“ der Angriffe auf die drei Anlagen in Fordo, Natans und Isfahan. Unklar blieben zunächst die konkreten Auswirkungen vor Ort – vor allem an der unterirdischen Anlage Fordo.