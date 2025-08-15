NAHOST
2 Min. Lesezeit
Trump für Zugang von Journalisten zum Gazastreifen
Seit Beginn des israelischen Vernichtungskriegs in Gaza können keine ausländischen Journalisten frei von dort berichten, weil Israel ihnen den Zugang verwehrt. Jetzt überrascht US-Präsident Trump mit einer Aussage.
Trump für Zugang von Journalisten zum Gazastreifen
Johannesburg, Südafrika, 14.08.2025 / Foto: Ihsaan Haffejee/AA
15. August 2025

US-Präsident Donald Trump hat sich dafür ausgesprochen, dass Israel Reportern Zugang zum Gazastreifen gewährt. Auf die Frage, ob er Israel dazu drängen werde, Journalisten dorthin zu lassen, um über die humanitäre Hilfe der USA berichten zu können, sagte der Republikaner: „Ich würde mir das wünschen. Ich hätte nichts dagegen, wenn Journalisten dorthin gehen würden.“ 

Erst vor wenigen Tagen hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach eigener Darstellung die Armee angewiesen, mehr ausländischen Journalisten angeblich einen Zugang zum Gazastreifen zu ermöglichen. Sie müssten dort „israelische Bemühungen“ sehen, humanitäre Hilfsleistungen für die Bevölkerung in Gaza in den Küstenstreifen zu lassen, sagte er.

Seit Beginn des israelischen Vernichtungskriegs konnten wenige ausländische Journalisten nur unter der Kontrolle der israelischen Armee den Gazastreifen besuchen. Dabei bekamen sie immer nur bestimmte Ausschnitte zu sehen. Ob Netanjahus Anweisung eine echte Veränderung dieser Praxis bedeutet, war zunächst unklar. 

Empfohlen

Zugleich warnte Trump am Donnerstag, dass es im Gazastreifen „sehr gefährlich“ sei. Erst vor wenigen Tagen waren dort durch einen gezielten israelischen Luftangriff sechs palästinensische Journalisten getötet worden, darunter der Al-Jazeera-Reporter Anas al-Sharif. 

Nach Angaben des Medienbüros in Gaza stieg die Zahl der seit Beginn des israelischen Völkermords in Gaza im Oktober 2023 getöteten Journalisten damit auf 238. Israel wird vorgeworfen, mit den Tötungen systematisch die objektive Berichterstattung aus dem Kriegsgebiet zu verhindern.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us