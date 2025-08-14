Die Außenministerien von Türkiye, Spanien, Großbritannien und Deutschland haben die Genehmigung Israels zum Bau Tausender neuer Siedlungseinheiten im E1-Gebiet des besetzten Westjordanlands scharf kritisiert. Sie warnen, dass das Vorhaben das Westjordanland zerschneiden, Ostjerusalem isolieren und die Umsetzung einer Zwei-Staaten-Lösung ernsthaft gefährden könnte.

Nach Berichten israelischer Medien genehmigte Finanzminister Bezalel Smotrich den Bau von 3.401 Wohneinheiten in Ma’ale Adumim, östlich von Jerusalem, sowie 3.515 weiteren in umliegenden Gebieten. Mit dem Projekt solle eine Trennung zwischen dem nördlichen und dem südlichen Teil des Westjordanlands geschaffen werden.

Das türkische Außenministerium erklärte, die Pläne verstießen gegen internationales Recht und UN-Resolutionen, griffen die territoriale Integrität Palästinas an und untergrüben die Grundlage einer Zwei-Staaten-Lösung. Türkiye bekräftigte zugleich seine Unterstützung für einen unabhängigen palästinensischen Staat auf Grundlage der Grenzen von 1967 mit Ostjerusalem als Hauptstadt.

Auch Spaniens Außenminister José Manuel Albares sprach von einem weiteren Bruch des Völkerrechts, der die einzige realistische Friedensoption weiter schwäche. Zudem verurteilte er die zunehmende Gewalt israelischer Siedler.