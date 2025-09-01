Ein neuer US-Plan zur Zukunft des Gazastreifens sieht laut einem Bericht eine mindestens vorübergehende Vertreibung aller Palästinenser vor. Die USA würden den Überlegungen zufolge mindestens zehn Jahre lang den Küstenstreifen besetzen, berichtete die „Washington Post“ unter Berufung auf den 38-seitigen Plan, der innerhalb der US-Regierung beraten werde.

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang des Jahres gesagt, der vom israelischen Vernichtungskrieg stark zerstörte Küstenstreifen am Mittelmeer solle in den „Besitz“ der USA übergehen. Unter deren Führung könne er eine „Riviera des Nahen Ostens“ werden. Der Plan löste international Empörung aus. Besonders arabische und europäische Staaten kritisierten den Vorschlag. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu lobte die Idee hingegen.

Der neue Plan orientiert sich offenbar an Trumps umstrittenen Gaza-Plänen. Als Ziel wird darin dem Bericht zufolge ausgegeben, das durch den Gaza-Krieg verwüstete Palästinensergebiet zu einem Urlaubsgebiet und einem Hightech-Zentrum zu machen. Die rund zwei Millionen Bewohner des Gazastreifens sollen demnach währenddessen in ein anderes Land oder in „gesicherte“ Zonen innerhalb des abgeriegelten Küstenstreifens vertrieben werden.

Die palästinensischen Bewohner des Gazastreifens, deren Land geraubt und bebaut werden soll, sollen den Plänen zufolge digitale Token erhalten. Diese könnten sie nutzen, um an einem anderen Ort ihr Leben fortzuführen oder gegen eine Wohnung in einer der sechs bis acht geplanten „Smart Cities“ im Gazastreifen einzutauschen.

Dem „Washington Post“-Bericht zufolge sind außerdem Fabriken für Elektroautos, Rechenzentren und Hotels geplant, die durch öffentliche und private Investitionen finanziert würden. Nach zehn Jahren unter Verwaltung einer US-Treuhandgesellschaft namens Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust (Great Trust) solle das Gebiet schließlich einer „reformierten und deradikalisierten“ palästinensischen Verwaltung unterstellt werden. Das US-Außenministerium ließ eine AFP-Anfrage zu dem Bericht zunächst unbeantwortet.