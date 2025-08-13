Angesichts der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen hat Neuseelands Ministerpräsident Christopher Luxon den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu scharf kritisiert. Er bezeichnete die jüngsten Angriffe Israels im Gazastreifen als „völlig inakzeptabel“. „Ich denke, er hat den Verstand verloren“, sagte Luxon vor Journalisten. Israel habe wiederholt Appelle der Weltgemeinschaft für ungehinderten humanitären Zugang ignoriert und riskiere damit weitere Katastrophen im abgeriegelten Küstengebiet.

Neuseeland sei sehr weit weg und habe kaum Handelsbeziehungen mit Israel. Aber der Pazifikstaat stehe für klare Werte ein und spreche diese auch immer wieder sehr deutlich an. Eine „Zwangsvertreibung von Menschen“ und eine „Annexion von Gaza“ wären ein Bruch des Völkerrechts, betonte Luxon.

Wird auch Neuseeland einen Staat Palästina anerkennen?